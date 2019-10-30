В России вновь дорожают автомобили Geely

Больше всего по карману покупателей ударит скачок цены на популярный «паркетник» Geely Atlas. По некоторым данным, к прайсу на авто во всех комплектациях «прирастет» 25 000 рублей. Напомним, сегодня кроссовер в базе с двухлитровой «четверкой» мощностью 139 л. с. обойдется покупателю в 1 114 990 рублей.

Увеличат ценник еще один SUV — Emgrand X7 — и «четырехдверка» Emgrand 7: на 15 000 рублей вне зависимости от версии. Первый, вооруженный 131-сильным мотором объемом 1,8 л, на данный момент оценивается в 1 004 900 «деревянных». Седан же пока можно приобрести за ₽750 990.

О причинах подорожания можно лишь догадываться. В начале года, когда из-за повышения НДС до 20% большинство марок сразу пересмотрели прейскуранты, «поднебесному» бренду удалось удержать цены на прошлогоднем уровне. Рискнем предположить, что прибавку, связанную с налогом, задержали и разделили на два этапа, увеличив стоимость сначала в июне на те же 15 000—25 000 рублей. Теперь то же самое произойдет в ноябре.

Стоит напомнить, что в продуктовой линейке китайского автостроителя, помимо вышеупомянутых трех моделей, есть еще и седан Geely Emgrand GT, приехавший в Россию в начале 2017 года с ценником в 1 389 000 рублей, который с тех пор так и не изменился.