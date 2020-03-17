В России подорожали самые ходовые автомобили Volkswagen

Бюджетный Volkswagen Polo прибавил к прайсу 17 000 рублей. Так что покупка «четырехдверки», оснащенной 90-сильным мотором и пятискоростной «механикой», отныне обойдется в 716 900 рублей. Кстати, модель нового поколения взяла курс на Россию и, став лифтбэком, вскоре прикатит в шоу-румы.

За Volkswagen Tiguan придется отдать на 40 000 рублей больше. Теперь его прайс-лист начинается от 1 579 000. Сильнее всего по карману покупателей ударило подорожание более габаритного Touareg — плюс 90 000 «целковых». Этот паркетник оценили в 3 699 000 ₽

Напомним, Volkswagen Polo в феврале разлетелся тиражом в 3966 экземпляра, что на 3,7% больше прошлогодних показателей. Седан занял шестое место в российском рейтинге продаж. А Tiguan пришелся по вкусу 2924 покупателям (+18,8%), прописавшись на восьмой строке. Всего VW в прошедшем месяце продал 7518 авто (+2%).