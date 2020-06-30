Кроссоверы Suzuki подешевели в России на 150 000 рублей

В рамках действия специальных программ «Сузуки Финанс» и «Лояльный Трейд-ин» покупатели получили возможность обзавестись японскими автомобилями, сэкономив свои кровно заработанные.

— «Сузуки» постоянно работает над улучшением условий для приобретения японских автомобилей, и решив продолжить программы поддержки, с июля мы предоставим дополнительную скидку на приобретение наших автомобилей, — отметил глава российского офиса Suzuki Такахаси Юта.

Так, при сдаче старой машины в трейд-ин можно выбить дисконт на покупку Suzuki Vitara и SX4 до 150 000 рублей. Еще 10 000 положены клиентам, занимающимся медицинской деятельностью. Это своего рода дань чести и уважения врачам в условиях пандемии коронавируса, пусть и заметно стихшей.