Объявлены цены на три комплектации нового KIA K5 в России

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, входящие ценники, рекомендованные заводом-изготовителем, заканчиваются на отметке в 2 107 000 рублей. Речь идет об автомобиле в комплектации GT Line, который с учетом маржи дилеры начнут продавать минимум за 2 200 000 рублей.

Седан в 2-литровой версии Prestige с входящим прайсом на уровне 1 727 000 «деревянных» обернется для клиентов в 1 839 900 рублей.