Объявлены цены на три комплектации нового KIA K5 в России

Фото: KIA
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», корейцы откроют продажи новейшего KIA K5 в России с более дорогих комплектаций. Самой бюджетной из них окажется версия Style по цене от 1 969 900 рублей. Автомобиль в топовом варианте превысит отметку в 2 200 000 рублей. Кстати, дилерам уже начали отгружать машины в исполнении Prestige и GT Line.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, входящие ценники, рекомендованные заводом-изготовителем, заканчиваются на отметке в 2 107 000 рублей. Речь идет об автомобиле в комплектации GT Line, который с учетом маржи дилеры начнут продавать минимум за 2 200 000 рублей.

Седан в 2-литровой версии Prestige с входящим прайсом на уровне 1 727 000 «деревянных» обернется для клиентов в 1 839 900 рублей.

  • На фото KIA K5 в комплектации GT Line
    Фото: АвтоВзгляд
  • На фото KIA K5 в комплектации GT Line
    Фото: АвтоВзгляд

Промежуточный вариант Style в компоновке с восьмиступенчатой АКП и 194-сильным движком о 2,5 литрах, как уже было сказано, попросит за себя не меньше 1 969 900 в дешевеющей российской валюте.

После того, как стихнет ажиотаж, корейцы выкатят KIA K5 в более дешевых комплектациях. Всего на российском рынке будет семь различных вариаций исполнения. Прием заказов на новинку откроется до конца августа.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, технология, автосалоны, купить машину
6 августа 2020
155