Объявлены цены на три комплектации нового KIA K5 в России

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, входящие ценники, рекомендованные заводом-изготовителем, заканчиваются на отметке в 2 107 000 рублей. Речь идет об автомобиле в комплектации GT Line, который с учетом маржи дилеры начнут продавать минимум за 2 200 000 рублей.
Седан в 2-литровой версии Prestige с входящим прайсом на уровне 1 727 000 «деревянных» обернется для клиентов в 1 839 900 рублей.
Промежуточный вариант Style в компоновке с восьмиступенчатой АКП и 194-сильным движком о 2,5 литрах, как уже было сказано, попросит за себя не меньше 1 969 900 в дешевеющей российской валюте.
После того, как стихнет ажиотаж, корейцы выкатят KIA K5 в более дешевых комплектациях. Всего на российском рынке будет семь различных вариаций исполнения. Прием заказов на новинку откроется до конца августа.