В России подорожали самые популярные модели Toyota

Так, теперь Toyota Camry в базовой комплектации «Стандарт» предлагается по цене от 1 718 000 целковых, в то время как в топовой Executive Safety — от 2 690 000. Подорожал и кроссовер RAV4, который, к слову, является локомотивом продаж марки в России. За SUV в простейшем исполнении дилеры просят от 1 884 500 рублей, а в самом богатом — от 2 799 500.

Также изменение цен коснулось внедорожников семейства Land Cruiser. Новый «Прадик» в стартовой комплектации теперь можно приобрести, заплатив как минимум 2 656 000 «деревянных». Те же, кто захочет обзавестись машиной в самой дорогой версии с семью посадочными местами, будут вынуждены отдать от 4 612 000 рублей.

Что же до «двухсотки», то ее начальная цена — 5 069 000 рублей. А топовая комплектация внедорожника выудит из кошелька уже от 6 344 000. Любопытно, что японцы сохранили старый прайс на самую дорогую версию для пятиместной модификации — ее по-прежнему можно купить по цене от 5 630 000 целковых.