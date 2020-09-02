В сентябре в России сильно подскочили цены на новые бюджетные машины

Меньше всего поднялись прайсы на машины от Chevrolet: за модели Nexia и Cobalt просят теперь на 10 000 больше — от 709 900 и 759 900 рублей соответственно. Зато малыш Spark «потяжелел» сразу на 40 000 «деревянных», и теперь компактный хетч стоит как один из его старших «братьев» — от 759 900 ₽ Еще круче выросли ценники на популярные в России модели Renault: Arkana и Kaptur подорожали в среднем на 20 000 рублей, а Duster — больше, чем на 30 000. Но мощнее всех выступил VW со всеми своими Polo. Лифтбэк, не успев толком обосноваться на рынке, подорожал почти на 30 000 (от 821 000), а седан — сразу на 99 400 (от 798 900) рублей.

При этом производители уверены, что ничего страшного не произошло. Но успокаивая публику, оперируют не абсолютными цифрами, а процентами роста. И в этом смысле — действительно — волноваться не о чем: продукция Chevrolet прибавила 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, а Renault — на 1,5%.

Представители компании «Рено Россия», подтвердив порталу «АвтоВзгляд» повышение цен на автомобили с 1 сентября, одновременно подчеркнули, что оно «связано с общей макроэкономической ситуацией и колебанием курса рубля. Подобный рост является незначительным и не окажет влияния на конкурентоспособность компании. Мы традиционно предлагаем клиентам широкую финансовую программу, включающую специальные предложения, выгоду по трейд-ин и только что запущенный кредитный продукт 90 дней отсрочки платежей на всю линейку SUV». Другие автостроители говорят о том же.