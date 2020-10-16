Ferrari представила несколько новинок для обеспеченных россиян

Cреднемоторные Ferrari F8 представляют собой модернизированное семейство 488, которым изменили дизайн, улучшили аэродинамику и внедрили свежий интерьер. Обеим машинам полагается битурбомотор V8 объемом 3,9 литра, который выдает 720 л. с. и 770 Нм. В трансмиссии тридится семиступенчатый преселективный «робот», через который крутящий момент передается на задние колеса.
А вот Ferrari Roma — это принципиально новая модель для компании, которая позиционируется как автомобиль для каждодневной езды. Мотор «Роме» достался от F8, но чтобы соблюсти приличия, его дефорсировали до 620 л. с. и 760 Нм. Хотя преселектив этому «Феррари» полагается более прогрессивный — с восемью ступенями против семи.
Продажи Ferrari Roma стартуют только весной 2021 года, что не мешает сделать заказ на машину прямо сейчас. Ее ориентировочная стоимость — 16 000 000 рублей. Однако если рубль продолжит дешеветь, к выходу на рынок купе может прибавить в цене — об этом продавцы предупреждают прямо.
А вот прайс-листы на семейство F8 зафикисрованы точно. Купе Ferrari F8 Tributo стоит от 17 500 000 рублей, а Spider — от 19 400 000 млн. У дилеров «эф-восьмые» появятся раньше — в конце этого года. Так что для избранных «итальянский скакун» станет подарком на Новый год…