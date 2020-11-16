В Россию прибыл топовый Toyota Land Cruiser Prado

В список оборудования, которое недоступно для других комплектаций, включены русскоязычная навигация, 14 динамиков акустики JBL, плюс люк. Продолжает перечень эксклюзивных приятностей подогрев задних сидений, потолочные воздуховоды для задних пассажиров, а у дизельного внедорожника вдобавок будет предпусковой подогреватель с дистанционным управлением.

За комфорт пассажиров отвечают пневматическая задняя подвеска и система адаптивных амортизаторов. И, конечно, топовый Prado не смог обойтись без пакета Toyota Safety Sense 2.0, в который входит множество электронных ассистентов.

Моторов заявлено два. Старый-добрый бензиновый V6 объемом 4,0 литра (249 л. с.), а также новый 200-сильный турбодизель 2.8. Кроме того, клиент сможет выбрать между 5- и 7-местной компоновкой салона: в последнем случае задние кресла складываются при помощи электропривода.

Напомним, что совсем недавно Toyota Land Cruiser Prado пережил небольшой рестайлинг, который, однако, принес тот самый турбодизель. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых испытал новинку в «естественной среде», и поделился своими впечатлениями.