Абсолютно новый Hyundai Elantra приготовился к российскому старту

Также объявлено, что нам полагается хорошо знакомый атмосферник объемом 1,6 литра (128 л. с.) от машины прежнего поколения, плюс новый двухлитровый двигатель (150 л. с.) из серии Smartstream. У обоих движков — распреденный впрыск. Единственная коробка передач — шестиступенчатый «автомат», тогда как «механику» решено не выводить вообще.

Другой любопытный нюанс — полузависимая балка сзади, хотя на некоторых рынках имеются варианты с независимой «многорычажкой». Вдобавок из сертификационных документов порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что сборкой Hyundai Elantra традиционно займется калининградский завод «Автотор».

Как видим, в этом году Hyundai удивит достаточным количеством новинок. На прошлой неделе марка назвала цены на юбилейный Solaris, а вскоре будут опубликованы прайс-листы на флагманский кроссовер Hyundai Palisade.