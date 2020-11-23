Абсолютно новый Hyundai Elantra приготовился к российскому старту

Фото производителя.
Компания Hyundai подтвердила скорый выход на российский рынок седьмого поколения седана Elantra. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», для нас заготовлены четыре комплектации: Base, Active, Elegance и Anniversary.

По большому счету, других подробностей корейцы не раскрыли. Очевидно, что самым «упакованным» будет исполнение Anniversary, посвященное юбилею модели — в этом году Elantra празднует 30-летие. И к этому событию Hyundai наверняка расщедрится не только на богатый набор оборудования, но и на особенный декор.

Фото производителя.

Также объявлено, что нам полагается хорошо знакомый атмосферник объемом 1,6 литра (128 л. с.) от машины прежнего поколения, плюс новый двухлитровый двигатель (150 л. с.) из серии Smartstream. У обоих движков — распреденный впрыск. Единственная коробка передач — шестиступенчатый «автомат», тогда как «механику» решено не выводить вообще.

Другой любопытный нюанс — полузависимая балка сзади, хотя на некоторых рынках имеются варианты с независимой «многорычажкой». Вдобавок из сертификационных документов порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что сборкой Hyundai Elantra традиционно займется калининградский завод «Автотор».

Как видим, в этом году Hyundai удивит достаточным количеством новинок. На прошлой неделе марка назвала цены на юбилейный Solaris, а вскоре будут опубликованы прайс-листы на флагманский кроссовер Hyundai Palisade.

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23 ноября 2020
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