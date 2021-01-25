Новая LADA Niva Travel удивила приятными ценами

В прошлом году Chevrolet Niva, наконец, снова вернулась под крыло АВТОВАЗа. И понеслось! Сначала на внедорожник навесили шильдики LADA, а в конце года вообще провели большой рестайлинг, после чего модель сменила название на Niva Travel. И вот, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на модернизированную машину, наконец, навесили ценники.

Не будем ходить вокруг да около: в исполнении Classic рестайлинговая «Нива» попросит 747 900 рублей — то есть всего на 10 000 дороже прежней!

В стартовую версию вошли подушка безопасности водителя, электрозеркала, передние электростеклоподъемники, плюс крепления детских сидений ISOFIX. Скромно, зато недорого.

В комплектацию Comfort включены кондиционер, обогрев передних сидений, литые диски колес, не считая центрального замка и охлаждаемого вещевого ящика. Но если дореформенный внедорожник отдавали за 788 000, то сейчас — уже за 804 900. «Однако», — как говорил небезызвестный Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев».

Фото производителя.

Версия Comfort Off-road стоит от 844 900 (раньше было 824 000). Такой автомобиль наличие рейлингов, обивкой потолка черного цвета и другими приятностями. А на вершине — комплектация Luxe за 890 900 рублей (вместо 871 000): здесь присутствует пара эирбэгов, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида и улучшенный пакет шумоизоляции.

Самая крутая LADA Niva Travel — в версии Luxe Off-road. За 905 900 рублей покупатель сможет рассчитывать на внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, а также на обивку потолка черного цвета. Раньше Luxe Off-road стоил 881 000, так что накрутка за рестайлинг тоже оказалась достаточно скромной.

И еще одна новость из Тольятти. Весной 2019 года АВТОВАЗ подписал СПИК — специальный инвестиционный контракт, который закрепил условия работы для автогиганта со стороны правительства, но потребовал от завода определенных действий. В частности, наш «дважды автомобильный» пообещал поставить на конвейер минивэнчик LADA Van. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», от создания этой модели решено отказаться.

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25 января 2021
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