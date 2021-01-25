Новая LADA Niva Travel удивила приятными ценами

Не будем ходить вокруг да около: в исполнении Classic рестайлинговая «Нива» попросит 747 900 рублей — то есть всего на 10 000 дороже прежней!
В стартовую версию вошли подушка безопасности водителя, электрозеркала, передние электростеклоподъемники, плюс крепления детских сидений ISOFIX. Скромно, зато недорого.
В комплектацию Comfort включены кондиционер, обогрев передних сидений, литые диски колес, не считая центрального замка и охлаждаемого вещевого ящика. Но если дореформенный внедорожник отдавали за 788 000, то сейчас — уже за 804 900. «Однако», — как говорил небезызвестный Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев».
Версия Comfort Off-road стоит от 844 900 (раньше было 824 000). Такой автомобиль наличие рейлингов, обивкой потолка черного цвета и другими приятностями. А на вершине — комплектация Luxe за 890 900 рублей (вместо 871 000): здесь присутствует пара эирбэгов, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида и улучшенный пакет шумоизоляции.
Самая крутая LADA Niva Travel — в версии Luxe Off-road. За 905 900 рублей покупатель сможет рассчитывать на внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, а также на обивку потолка черного цвета. Раньше Luxe Off-road стоил 881 000, так что накрутка за рестайлинг тоже оказалась достаточно скромной.
И еще одна новость из Тольятти. Весной 2019 года АВТОВАЗ подписал СПИК — специальный инвестиционный контракт, который закрепил условия работы для автогиганта со стороны правительства, но потребовал от завода определенных действий. В частности, наш «дважды автомобильный» пообещал поставить на конвейер минивэнчик LADA Van. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», от создания этой модели решено отказаться.