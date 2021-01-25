Новая LADA Niva Travel удивила приятными ценами

Версия Comfort Off-road стоит от 844 900 (раньше было 824 000). Такой автомобиль наличие рейлингов, обивкой потолка черного цвета и другими приятностями. А на вершине — комплектация Luxe за 890 900 рублей (вместо 871 000): здесь присутствует пара эирбэгов, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида и улучшенный пакет шумоизоляции.

Самая крутая LADA Niva Travel — в версии Luxe Off-road. За 905 900 рублей покупатель сможет рассчитывать на внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, а также на обивку потолка черного цвета. Раньше Luxe Off-road стоил 881 000, так что накрутка за рестайлинг тоже оказалась достаточно скромной.

И еще одна новость из Тольятти. Весной 2019 года АВТОВАЗ подписал СПИК — специальный инвестиционный контракт, который закрепил условия работы для автогиганта со стороны правительства, но потребовал от завода определенных действий. В частности, наш «дважды автомобильный» пообещал поставить на конвейер минивэнчик LADA Van. Но теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», от создания этой модели решено отказаться.