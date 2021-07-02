Названы цены новой Hyundai Creta для России

О технике скажем коротко: всё будет, как раньше. Моторы, трансмиссии, подвески — техника хорошо знакома, что наверняка понравится нашей публике. Любую связку мотора и коробки можно выбрать и с передним, и с полным приводом. Любопытно, что дорогие версии заполучили систему, позволяющую менять режимы ездовой электроники: «экологичный», «нормальный» и «спортивный».

На выбор будут доступны пять комплектаций, плюс одна «приветственная» на основе максимальной. Это версии Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Притом самый дорогой вариант кроссовера будет стоить 1 900 000 рублей.