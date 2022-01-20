ТОП-5 самых продаваемых семейных седанов на российском рынке

Класс автомобилей «семейный» не вполне совпадает с общепринятой технической классификацией легковых автомобилей. Тут речь идет не о миллиметрах колесной базы, а о достаточно большом физическом размере той или иной модели и ее общей приспособленности для повседневной эксплуатации в семье. Поэтому «семейными» седанами в России становятся как машины класса «D», так и чуть менее крупные, относящиеся к классу «С». Более мелкие седаны (классов «В» и «В+»), в подавляющем большинстве, воспринимаются, как бюджетные машины для любых нужд. Нас же в данном случае интересовал именно «семейный» сегмент российского рынка легковушек.

TOYOTA CAMRY

В нем лидирует седан всех времен и народов Toyota Camry — мечта и доказательство полнейшего жизненного успеха для тысяч россиян из размерного класса «D». Доказательством тому служит факт, что именно эту «семейную» модель в прошлом году приобрели 31 983 покупателей. Напомним, что этот седан оснащается неприхотливыми бензиновыми атмосферными двигателями: 2 литра рабочего объема (150 л. с.), 2,5 литра (200 л. с.) и 3,5 литра (250 л. с.). В трансмиссии либо «автомат», либо вариатор. Ценник от 2 до 3,2 млн. рублей.