ТОП-5 самых продаваемых семейных седанов на российском рынке

Класс автомобилей «семейный» не вполне совпадает с общепринятой технической классификацией легковых автомобилей. Тут речь идет не о миллиметрах колесной базы, а о достаточно большом физическом размере той или иной модели и ее общей приспособленности для повседневной эксплуатации в семье. Поэтому «семейными» седанами в России становятся как машины класса «D», так и чуть менее крупные, относящиеся к классу «С». Более мелкие седаны (классов «В» и «В+»), в подавляющем большинстве, воспринимаются, как бюджетные машины для любых нужд. Нас же в данном случае интересовал именно «семейный» сегмент российского рынка легковушек.
TOYOTA CAMRY
В нем лидирует седан всех времен и народов Toyota Camry — мечта и доказательство полнейшего жизненного успеха для тысяч россиян из размерного класса «D». Доказательством тому служит факт, что именно эту «семейную» модель в прошлом году приобрели 31 983 покупателей. Напомним, что этот седан оснащается неприхотливыми бензиновыми атмосферными двигателями: 2 литра рабочего объема (150 л. с.), 2,5 литра (200 л. с.) и 3,5 литра (250 л. с.). В трансмиссии либо «автомат», либо вариатор. Ценник от 2 до 3,2 млн. рублей.
KIA K5
Уже несколько лет подряд в спину Camry в этом классе дышит корейская Kia. До последнего времени со своей Optima, а в ушедшем году с моделью K5. За 2021 год этих «корейцев» в России продали 29 224 штук. Один из козырей K5 в борьбе с Camry — более низкая цена. Моторов тут два, оба бензиновые: двухлитровый (150 л. c.) и 2,5 (194 л. с.). Цены — от 1,9 до 2,7 млн. рублей.
SKODA OCTAVIA
На третьем месте в нашем ТОП-5 оказался представитель младшего размерного класса «С», Skoda Octavia. Это хоть и относительно меньший по размерам авто, но более чем популярный для семейного использования. Чешских седанов в России за прошлый год было продано 12 201 единица. Это, конечно, в разы меньше, чем у лидера нашего ТОП, но все равно существенно. Да, по размеру Octavia с K5 тягаться сложно. Зато на ее стороне чуть меньшая цена (1,65 – 2,4 млн рублей) и репутация «немецкого автомобиля». А еще выбор из трех бензиновых моторов: от атмосферного 1,6 (110 л. с.) до двухлитрового турбомотора мощностью 190 л. с.
HYUNDAI SONATA
Четвертую строчку рейтинга самых популярных семейных седанов в России занимает Hyundai Sonata с продажами на уровне 6968 штук. Это еще один представитель корейского конгломерата Hyundai/Kia. Даже удивительно, что при практически тех же ценниках (Sonata стоит 1,9—2,6 млн. рублей), что и у Kia K5, а также практически общей агрегатной базе, седан класса «D» от Hyundai продается в России примерно в четыре раза хуже, чем K5.
MAZDA6
На нижней строчке ТОП-5 семейных седанов России оказался единственный в рейтинге «японец» — Mazda6 с 4613 проданных экземпляров. Это еще меньше, чем у Hyundai Sonata. Хотя и возможный набор силовых агрегатов («автомат» и три бензиновых мотора на выбор: 150 л. с., 194 л. с. и 231 л. с.), и цены тут вполне сопоставимы. За Mazda6 просят от 1,87 до 2,7 млн. рублей. Не иначе, мировой кризис с производством автомобильной электроники подкосил поставки этого «японца» на российский рынок.