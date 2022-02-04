Правильные способы максимально дорого и быстро продать грузовик

Итак, первым делом важно решить: а надо ли вообще продавать технику? Ведь если грузовой автомобиль не приносит технических проблем, то зачем тогда покупать вместо него новый? Однако причин, чтобы избавиться от имеющегося комтранса, может быть несколько. И самая неожиданная — это… внедрение на предприятии современных систем телематики.
Портал «АвтоВзгляд» недавно приводил пример реальной логистической компании, в парке которой трудились 42 машины. Впереди были глобальные планы по закупке новых авто, но вместо этого… фирма продала 8 грузовиков, а объем перевозок стал даже больше, чем раньше. И причина тому — тотальная установка систем навигации и мониторинга.
На самом деле у многих перевозчиков КПД грузовиков не превышает мизерных 10%! И сейчас, когда телематические комплексы стали доступны даже небогатым частникам (не говоря уже про большие флотилии), владельцы большегрузов начали осознавать, что некоторые экземпляры высасывают деньги вместо того, чтобы приносить доход.
Вторая причина, чтобы «обменять» грузовик на деньги, — это экономическая выгода. Если 5-летний тягач или самосвал обслуживается у официального дилера и находится в хорошем состоянии, его стоимость может превышать половину первоначальной. И тогда действительно есть резон продать «старичка», чтобы взять свежий вариант по системе лизинга.
И вот почему. Как известно, чем старше автомобиль, тем выше вероятность поломок, поэтому действительно крупные автопарки стараются избавляться от автомобилей сразу по окончании гарантии. Так, для нового магистрального тягача показатель выхода на линию составляет 97%, а для техники старше 3 лет этот показатель опускается до 70%.
И, кстати, учитывая сложившийся на рынке труда дефицит водителей, свежий автопарк будет привлекать более молодых, но притом квалифицированных сотрудников. Ведь мало кому хочется ждать техничку вместо того, чтобы наматывать километры. Желающих чинить машину посреди рейса своими руками — и того меньше.
Но, разумеется, самые очевидные причины избавиться от имеющегося комтранса — большой пробег, приличный возраст или накопившиеся (либо вскоре ожидаемые) технические проблемы. Тут все предельно понятно: что одним — технические проблемы, другим — способ сэкономить. Этим, собственно, и живет рынок автомобилей с пробегом.
Следующий вопрос: за сколько продавать машину? За отправную точку сначала берется марка и модель, затем — год выпуска автомобиля. Эти параметры вбиваются, например, на ресурсе Авито Авто, а из появившейся выборки отсеиваются самые дешевые и самые дорогие экземпляры. Дальше, ориентируясь на состояние и пробег, выставляется цена выше или ниже средней
Кстати, почему именно Авито? На этой площадке можно «пристроить» абсолютно все что угодно — от бабушкиного хрусталя до магистрального тягача. С последними сейчас стало проще, ведь обновленный каталог техники позволяет продавцу максимально точно указать, какую же машину он продает, а покупателю — быстрее найти нужный вариант.
Каждый месяц на Авито заходят более десятки миллионов пользователей, причем 18 500 000 человек посещают раздел «Транспорт» — это 56% от общего числа посетителей Авито. Ежемесячно объявления на автомобильную тему просматриваются примерно 22,5 млн раз! Это значит, что найти покупателя онлайн будет намного проще, чем если автомобиль будет стоять на площадке какого-нибудь автосалона.
Более того, именно на Авито — самый большой выбор комтранса с пробегом, о чем, разумеется, знают потенциальные покупатели. Так, в категории «Грузовики и спецтехника» сейчас опубликовано около 217 000 объявлений. Если посчитать количество аналогичных предложений на других сайтах, то их будет минимум в 4–6 раз меньше…
Также пользователей привлекает удобный поиск. Здесь можно воспользоваться фильтром «тип техники», чтобы выбрать транспортное средство под конкретную задачу. В случае, когда необходимо подобрать конкретную марку или модель, удобно воспользоваться фильтрами «марка/модель». Кроме того, в фильтре по марке появился блок «Популярные».
Чтобы найти нового владельца предельно быстро, при этом выручив максимально возможную сумму, надо действовать по «легковому сценарию», то есть сделать несколько качественных фотографий чистого автомобиля, а также написать максимально правдивый и подробный текст, описывающий реальное состояние двигателя, трансмиссии и всего грузовика.
Вообще, единичная продажа грузовика или спецтехники частным владельцем почти ничем не отличается от размещения на Авито объявления по продаже смартфона или велосипеда. А вот для бизнесменов, которые планируют регулярно выставлять на продажу по несколько единиц техники, уже пригодятся расширенные инструменты онлайн-ресурса, но это тема отдельного разговора.
Кстати сказать, на перепродаже грузовой и специальной техники можно неплохо зарабатывать. Для этого не надо открывать «офлайновый» автосалон, а вполне достаточно тех инструментов, которые предлагает Авито. В следующей части нашего спецпроекта портал «АвтоВзгляд» расскажет, как организовать свой бизнес на покупке и продаже комтранса.