Правильные способы максимально дорого и быстро продать грузовик

Итак, первым делом важно решить: а надо ли вообще продавать технику? Ведь если грузовой автомобиль не приносит технических проблем, то зачем тогда покупать вместо него новый? Однако причин, чтобы избавиться от имеющегося комтранса, может быть несколько. И самая неожиданная — это… внедрение на предприятии современных систем телематики.

Портал «АвтоВзгляд» недавно приводил пример реальной логистической компании, в парке которой трудились 42 машины. Впереди были глобальные планы по закупке новых авто, но вместо этого… фирма продала 8 грузовиков, а объем перевозок стал даже больше, чем раньше. И причина тому — тотальная установка систем навигации и мониторинга.

На самом деле у многих перевозчиков КПД грузовиков не превышает мизерных 10%! И сейчас, когда телематические комплексы стали доступны даже небогатым частникам (не говоря уже про большие флотилии), владельцы большегрузов начали осознавать, что некоторые экземпляры высасывают деньги вместо того, чтобы приносить доход.

Вторая причина, чтобы «обменять» грузовик на деньги, — это экономическая выгода. Если 5-летний тягач или самосвал обслуживается у официального дилера и находится в хорошем состоянии, его стоимость может превышать половину первоначальной. И тогда действительно есть резон продать «старичка», чтобы взять свежий вариант по системе лизинга.