Как прилично заработать на продаже грузовиков

На самом деле, заниматься перепродажей подержанных грузовиков намного сложнее и рискованнее, чем легковушек. Во всяком случае, в сегментах средне- и крупнотоннажников цена ошибки намного выше! Ведь, скажем, 10-летний тягач Volvo FH сейчас стоит около 3—5 млн. рублей. Готовы рискнуть такими деньгами?

Некоторые рискуют. Но чтобы более-менее прилично заработать, надо купить живой, хотя и потрепанный экземпляр, который сначала привести в идеальное состояние и только потом — продавать. Вот только затевать подобный бизнес, не имея навыков ремонта грузовиков, просто глупо — есть большая вероятность потратить больше, чем заработать.

С другой стороны, ниша полного восстановления «убитого» комтранса — поистине золотая. Прошедшие капремонт самосвалы и тягачи отечественных марок расходятся чрезвычайно бойко, ведь новый будет стоить 6—7 миллионов «целковых», а восстановленный обойдется покупателю минимум вдвое(!) дешевле.

Так что, если руки растут откуда надо и есть время, чтобы восстанавливать старенький грузовик, в эту затею можно и ввязаться. Главное — сделать ставку на ликвидные модели (те же самосвалы). И понимать: в эту сферу сейчас приходят целые заводы, что поставили ремонт и продажу пожилых «бэушек» на конвейерные рельсы.