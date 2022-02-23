Как прилично заработать на продаже грузовиков

На самом деле, заниматься перепродажей подержанных грузовиков намного сложнее и рискованнее, чем легковушек. Во всяком случае, в сегментах средне- и крупнотоннажников цена ошибки намного выше! Ведь, скажем, 10-летний тягач Volvo FH сейчас стоит около 3—5 млн. рублей. Готовы рискнуть такими деньгами?
Некоторые рискуют. Но чтобы более-менее прилично заработать, надо купить живой, хотя и потрепанный экземпляр, который сначала привести в идеальное состояние и только потом — продавать. Вот только затевать подобный бизнес, не имея навыков ремонта грузовиков, просто глупо — есть большая вероятность потратить больше, чем заработать.
С другой стороны, ниша полного восстановления «убитого» комтранса — поистине золотая. Прошедшие капремонт самосвалы и тягачи отечественных марок расходятся чрезвычайно бойко, ведь новый будет стоить 6—7 миллионов «целковых», а восстановленный обойдется покупателю минимум вдвое(!) дешевле.
Так что, если руки растут откуда надо и есть время, чтобы восстанавливать старенький грузовик, в эту затею можно и ввязаться. Главное — сделать ставку на ликвидные модели (те же самосвалы). И понимать: в эту сферу сейчас приходят целые заводы, что поставили ремонт и продажу пожилых «бэушек» на конвейерные рельсы.
В классе легкого коммерческого транспорта — свои особенности. Машины, списанные из корпоративных парков, обычно выглядят неплохо, но по технике представляют собой удручающее зрелище. Потерявшие компрессию моторы, умирающая топливная система, разбитые подвески… Перепродать «такое» можно только совсем несведущему покупателю.
Таких, как нетрудно догадаться, среди желающих приобрести комтранс совсем немного. Поэтому, чтобы заработать на перепродаже, надо выискать наиболее «живые» экземпляры — без аварийного прошлого и технических проблем. Это сложная и муторная, но вполне выполнимая задача, которая принесет неплохие дивиденды.
Впрочем, искать вариант «из-под частника» даже сложнее. Те продолжают эксплуатировать технику до «победного», пока впереди не замаячит дорогостоящий ремонт. Но! В последнее время, когда большие флотилии создали серьезную конкуренцию индивидуальным предпринимателям, иногда всплывают весьма интересные предложения.
Например, человек не смог найти достаточного количества заказов для своего авто, поэтому решил выйти из бизнеса. Такие грузовики всплывают на Авито Авто, но требуют от профессионального продавца максимально быстрой реакции: от прочтения объявления до осмотра машины должно пройти минимум времени, чтобы интересную машину не перехватили другое.
Другой любопытный способ заработать на грузовом транспорте — покупка откровенной уставшей техники… на металлолом. Лом категории 5А сейчас стоит около 25 000 рублей за тонну, а старый советский грузовик весит 4—5 тонн. Учитывая «процент засора», за машину дадут около 90 000 «целковых», так что здесь главное — найти максимально дешевого «старичка».
В этой схеме самое сложное — доставка «олдтаймера» до пункта утилизации. Многие выставленные на продажу экземпляры не способны к самостоятельному передвижению, либо не имеют документов… Тогда логичнее разбирать отживший свое комтранс прямо на месте, а сдавать на переплавку — по частям.
Либо не сдавать, а заняться продажей запчастей. Тут, правда, в особом почете кузовные детали для современного легкого коммерческого транспорта, а не для старых большегрузов времен СССР. Также хорошо расходятся контрактные двигатели, детали топливной системы и коробки передач для LCV.
В любом случае, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» профессиональные «грузовые» продавцы, в этом бизнесе труднее новичку, но зато дивиденды — существенно выше. В профессию охотно приходят бывшие дальнобойщики, которым хватает знаний для подбора техники, но уже не хватает здоровья, чтобы сидеть за баранкой.
При этом не обязательно сразу же заниматься именно перепродажей автомобилей с пробегом. Для начала можно попробовать свои силы в качестве консультанта или, как сейчас модно говорить, «автоподборщика». Для этого даже не нужен первоначальный капитал! Но нужен «знакомый» сервис, куда можно будет отогнать машину для более глубокой диагностики.
И, конечно, перед живым осмотром наиболее достойных экземпляров сначала лучше воспользоваться онлайн-сервисом по проверке истории автомобиля. Например, общеизвестной Автотекой от Авито, что аккумулирует множество данных о конкретном экземпляре из разных источников.
Детальный отчет об эксплуатации транспортного средства, которым можно воспользоваться сразу же при просмотре объявлений, позволит выяснить историю авто, а также убедиться, что его владелец не корректировал пробег. Кроме того, полезной будет информация об авариях, штрафах и ограничениях.
В любом случае, чтобы начать зарабатывать на комтрансе с пробегом, человеку, разбирающемуся в грузовиках, достаточно лишь открыть Авито Авто. Ведь именно здесь собрано 25 000 объявлений по продаже грузовиков с пробегом (включая сегмент LCV) по цене до 1 200 000 рублей. А в общей сложности на этой площадке представлено более 65 000 предложений о продаже б/у грузовиков и спецтехники!
Вдобавок недавно на сайте обновился каталог грузовых автомобилей, так что искать нужное стало намного легче. Можно воспользоваться фильтром «тип техники», чтобы выбрать транспортное средство под конкретную задачу, а можно — применить фильтр «марка/модель», когда стоит задача отсортировать предложения по конкретным брендам и машинам. Кроме того, в фильтре по марке появился блок «Популярные», чтобы быстрее искать рыночные бестселлеры.
Вообще, с появлением таких сайтов как Авито Авто, проще стало не только покупать, но и продавать автомобили. И портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, как в сегодняшних условиях выгоднее всего продать грузовик и спецтехнику с пробегом, если такая необходимость все-таки возникла.