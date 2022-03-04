Как стать владельцем Toyota Land Cruiser 300 за 365 000 рублей

Лучше и честнее всего о финансовом состоянии населения могут рассказать дороги городов и населенных пунктов: свежие иномарки и новенькие отечественные машины говорят о том, что регион богат, а «остатки былой роскоши», «некропремиум» и давно изжившая свое техника — беден. В этом смысле Москва — на уровне Дубая и Вашингтона. С определенным местным колоритом, конечно.
Нет в России привлекательнее автомобиля, чем Land Cruiser. Несмотря на модные тенденции, электрификацию и прочие Cadillac, в Москве тенденция аналогичная, но с одной оговоркой: «Крузак» должен быть новым. «Двухсоткой» и уж тем более «соткой» поддержать статус не выйдет: «трехсотый» представлен, поэтому серьезные люди должны перемещаться исключительно на нем. И точка.
Но тут вступили в дело логистические и санкционные ограничения, которые не позволяют приобрести желанный транспорт даже тем, кто обладает нужным количеством дензнаков и готов немедленно их потратить.
Представители «Тойота» честно сказали, что квота на машины сначала уменьшилась вдвое, а потом еще на 50%. Дилеры тоже молодцы: перераспределение благ идет в самых худших советских традициях, подтверждающих сохранение самых гнусных из них. Рыночная экономика тут же отступила под гнетом менталитета.
Однако раз рынок требует, кустари найдут решение. И оно появилось немедленно, причем весьма логичное и доступное: зная любовь японцев к медленным переменам, сохранению конструкций и основных геометрических пропорций, ловкие россияне научились переделывать… старые «крузаки» в новые. На отечественном рынке за 365 000 рублей можно приобрести необходимый набор запчастей, позволяющих сделать из TLC 200 — TLC300!
Сумма немаленькая, но с учетом цен на новые машины — вполне рыночная. К тому же в комплекте идет существенное количество элементов, которые предстоит заменить: оптика, бампера и решетки, декоративные накладки и многое другое. Естественно, речи о модернизации салона не идет — это дорогое и сложное удовольствие, которое с улицы не видно.
Гораздо дешевле затянуть все окна черной пленкой, которую на столь дорогих авто столичные гаишники вежливо не замечают. Действительно, зачем тратить время уважаемого человека?
Таким нехитрым и хорошо знакомым образом — про «молодильное яблочко» для Mercedes Gelendwagen, что подвергается ручному фэйслифтингу по нескольку раз в своей жизни, рассказывать никому не надо — заинтересованные россияне получили новые «крузаки» в обход не только дилера, но и производителя.
Не будем удивлены, если подобным же путем сегодня пойдут и владельцы других авто — новых машин в ближайшее время ждать не стоит. Будем решать проблему самостоятельно, не впервой.