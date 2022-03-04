Как стать владельцем Toyota Land Cruiser 300 за 365 000 рублей

Лучше и честнее всего о финансовом состоянии населения могут рассказать дороги городов и населенных пунктов: свежие иномарки и новенькие отечественные машины говорят о том, что регион богат, а «остатки былой роскоши», «некропремиум» и давно изжившая свое техника — беден. В этом смысле Москва — на уровне Дубая и Вашингтона. С определенным местным колоритом, конечно.

Нет в России привлекательнее автомобиля, чем Land Cruiser. Несмотря на модные тенденции, электрификацию и прочие Cadillac, в Москве тенденция аналогичная, но с одной оговоркой: «Крузак» должен быть новым. «Двухсоткой» и уж тем более «соткой» поддержать статус не выйдет: «трехсотый» представлен, поэтому серьезные люди должны перемещаться исключительно на нем. И точка.

Но тут вступили в дело логистические и санкционные ограничения, которые не позволяют приобрести желанный транспорт даже тем, кто обладает нужным количеством дензнаков и готов немедленно их потратить.