Как стать владельцем Toyota Land Cruiser 300 за 365 000 рублей

Фото из соцсетей.
Машин в наличии нет, цены окончательно сошли сума, а деньги превратились в бумагу. Но столицу буквально наводнили новенькие Toyota Land Cruiser 300. Кажется, что их намного больше, чем и официально, и неофициально завезенных. Откуда дровишки, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Лучше и честнее всего о финансовом состоянии населения могут рассказать дороги городов и населенных пунктов: свежие иномарки и новенькие отечественные машины говорят о том, что регион богат, а «остатки былой роскоши», «некропремиум» и давно изжившая свое техника — беден. В этом смысле Москва — на уровне Дубая и Вашингтона. С определенным местным колоритом, конечно.

Нет в России привлекательнее автомобиля, чем Land Cruiser. Несмотря на модные тенденции, электрификацию и прочие Cadillac, в Москве тенденция аналогичная, но с одной оговоркой: «Крузак» должен быть новым. «Двухсоткой» и уж тем более «соткой» поддержать статус не выйдет: «трехсотый» представлен, поэтому серьезные люди должны перемещаться исключительно на нем. И точка.

Но тут вступили в дело логистические и санкционные ограничения, которые не позволяют приобрести желанный транспорт даже тем, кто обладает нужным количеством дензнаков и готов немедленно их потратить.

Фото из соцсетей.

Представители «Тойота» честно сказали, что квота на машины сначала уменьшилась вдвое, а потом еще на 50%. Дилеры тоже молодцы: перераспределение благ идет в самых худших советских традициях, подтверждающих сохранение самых гнусных из них. Рыночная экономика тут же отступила под гнетом менталитета.

Однако раз рынок требует, кустари найдут решение. И оно появилось немедленно, причем весьма логичное и доступное: зная любовь японцев к медленным переменам, сохранению конструкций и основных геометрических пропорций, ловкие россияне научились переделывать… старые «крузаки» в новые. На отечественном рынке за 365 000 рублей можно приобрести необходимый набор запчастей, позволяющих сделать из TLC 200 — TLC300!

Сумма немаленькая, но с учетом цен на новые машины — вполне рыночная. К тому же в комплекте идет существенное количество элементов, которые предстоит заменить: оптика, бампера и решетки, декоративные накладки и многое другое. Естественно, речи о модернизации салона не идет — это дорогое и сложное удовольствие, которое с улицы не видно.

Фото из соцсетей.

Гораздо дешевле затянуть все окна черной пленкой, которую на столь дорогих авто столичные гаишники вежливо не замечают. Действительно, зачем тратить время уважаемого человека?

Таким нехитрым и хорошо знакомым образом — про «молодильное яблочко» для Mercedes Gelendwagen, что подвергается ручному фэйслифтингу по нескольку раз в своей жизни, рассказывать никому не надо — заинтересованные россияне получили новые «крузаки» в обход не только дилера, но и производителя.

Не будем удивлены, если подобным же путем сегодня пойдут и владельцы других авто — новых машин в ближайшее время ждать не стоит. Будем решать проблему самостоятельно, не впервой.

авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, тюнинг, лайфхак
4 марта 2022
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