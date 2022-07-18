В России перестали дорожать новые автомобили

Так, ощутимее других прибавил в цене лифтбэк JAC J7: он подорожал сразу на 400 000 — 631 000 рублей (или от 28,6 до 41,5%) в зависимости от исполнения, следует из результатов исследования агентства «Автостат». Теперь за пятидверку в простейшей комплектации Basic дилеры просят от 1 779 000 целковых, а в топовой Luxury — от 1 930 000.

На 28,8 — 31,4% «потяжелел» ценник пикапа JAC T6: его стоимость выросла на 550 000 — 571 000 «деревянных» (от 2 299 000 ₽). Кроссовер S3 «выступил» чуть скромнее: прайс увеличился на 18,2 — 20,4% или на 200 000 — 241 000 рублей (от 1 299 000 ₽). Что же до двух других моделей — кроссовера S7 и электрического хетчбэка iEV7S — то данных об их стоимости на официальном сайте марки нет.

Почему же JAC переписал прайсы в то время, когда все остальные затихли? Можно предположить, что это как-то связано с шумихой вокруг автозавода «Москвич». Напомним, что во время подписания соглашения между Правительством Москвы и КамАЗом новые владельцы предприятия провели презентацию — показали, как будут выглядеть машины бренда «Москвич», в которых безошибочно угадывались лишенные шильдиков JAC. А более подробно об этом можно узнать здесь.