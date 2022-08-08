Ярославль, как лучшая кухня России

Но об этом чуть позже. А сперва до города надо добраться. А это, скажу я вам, для автопутешественника маленькая, но проблема. Точнее, довольно неприятный квест. Поскольку многострадальное Ярославское шоссе — федеральная трасса М8 «Холмогоры» — которые уже десятилетие подряд выматывает всю водительскую душу.
ДОРОГА
Бесконечные ремонты дороги не только не сделали магистраль скоростной, но, на мой взгляд, еще сильнее ее затормозили. Поэтому первый совет: если есть возможность, обходите участок Ярославки от МКАД до Софрино по ЦКАД. И особенно — в выходные. Сэкономите не только бесценные нервные клетки, но и не менее драгоценное время: часа полтора точно.
Впрочем, и после Софрино помучиться придется: уже отсюда трафик жестко тормозит ремонт дороги на объезде Сергиева Посада. Потом дело пойдет, но очередная засада ждет километров за двадцать до Переславля-Залесского: одноголоса «старой Ярославки’с частыми деревеньками настроение не поднимает. Одним словом — все как всегда, 'спасибо» дорожникам.
Ну, и к концу маршрута эти самые дорожники попортят водительское настроение ремонтами шоссе в Ярославской области. Дело, конечно, нужное, но не пора ли не старье латать, а хотя бы задуматься о возведении новой платной скоростной магистрали до жемчужины «Золотого кольца»? А пока эти несчастные 275 км (если через ЦКАД — чуть больше) меньше чем за четыре часа ерзанья фиг одолеешь. Отсюда второй совет: хотите доехать за два с половиной-три — выезжайте не позже семи утра.
ЕДИМ, СПИМ
И — плотно не завтракайте. Нагуляйте в пробках-заторах аппетит, утолить который лучше всего в Ростове, который Великий (около 200 км от Москвы). Тут прямо на трассе стоит чудесное кафе «Щучий двор». По названию понятно, что — рыбный. Нет, подают и мясное, но блюда из свинины-говядины-баранины оставьте до Ярославля, а тут насладитесь блинами с икрой, сельдью, семужкой и, разумеется, ухой. Закусывайте плотно, поскольку в точке назначения поесть и вкусно, и в приличном заведении вечером вряд ли удастся: стол надо заказать заранее.
Да, первоклассных ресторанов в городе не очень много и в выходные тут полный аншлаг. «Пенаты», «Собрание», «Иван Васильевич», «Ванильное небо», «Мили» Но еда — русская, главным образом, кухня — полный отпад: не в каждом пафосном столичном заведении так готовят. Но, повторю, озаботьтесь бронированием.
С отелями примерно та же история. В хороших в сезон с местами действительно туго, если мы говорим о таких, как «Купцов дом» или тот же «Иван Васильевич». Но в новоделах типа «Royal Hotel SPA», если вы, конечно, поклонник армянского стиля в современной архитектуре, разместиться вполне удастся. Тут, правда, придется отдельно заплатить за парковку. И, кстати, о парковках.
ЕЗДИМ, ПАРКУЕМСЯ
Иногороднему водителю, даже если он привык к московскому стилю езды, в Ярославле расслабляться не стоит. Нет, это не Иваново с его полным дорожным хаосом, переходящим в беспредел, но аборигены считают себя самыми крутыми водилами в мире (типа, умеешь ездить в Ящике — сможешь где угодно).
Правда, чаще их «крутизна» выражается в откровенном дорожном хамстве, когда из дворового проезда буквально перед твоим капотом может — ни разу не притормаживая — вылететь раздолбанный «Жигуль», древняя «Нексия» или хорошо груженая «Газель». А любая заминка рулевого авто с «чужими» номерами вызывает разгневанное «бибиканье». При этом местные не особо охотно пускают в свой ряд, хотя и не так агрессивно мешают перестроениям, как в уже упоминавшемся Иваново.
Зато припарковаться можно буквально везде (места почти всегда найдутся даже в центре) и — главное — бесплатно. Зло платных парковки до Ярославля не докатилось, в отличие от плиточной вакханалии…
Пробок — в столичном понимании — тут нет. Разве что в часы пик и то — ближе к мостам через Волгу, соединяющим правую и левую части города. Третий мост, о котором говорят уже лет сорок, снял бы проблему полностью. Но, судя по итогам недавнего совещания местного врио губернатора с Президентом РФ, он появится не раньше чем лет через пять.
КИТАЙСКИЕ НЮАНСЫ
Впрочем, мне в этой поездке от ярославских рулевых почти не досталось. «Виной» тому — автомобиль, выбранный для путешествия: Exeed VX, флагман премиальной китайской марки. Солидный полноразмерный кроссовер вызывал у провинциалов и явное уважение, и откровенный интерес: машина вроде и известная уже, но вживую еще редко встречающаяся. Короче говоря, и пускали, и пропускали.
Хотя, если честно, и с упертыми местными драйверами проблем не было. Несмотря на габариты и вес (длина без малого — пять метров, ширина — почти два), автомобиль очень резво ускоряется абсолютно в любом диапазоне скоростей, спасибо 2-литровому бензиновому турбомотору мощностью 249 л. с.). А 7-ступенчатая DCT четко, тихо, незаметно и вовремя переключает передачи.
И руля этот «китаец» слушается не хуже, если не лучше, некоторых корейских и даже японских аналогов. Некоторые сомнения, правда, вызвали тормоза, довольно своеобразно останавливающие тяжелую двухтонную машину, но к их алгоритму действия довольно быстро привыкаешь.
При этом VX настолько «аккуратен», что предупреждает тебя об опасностях фронтального и бокового столкновения задолго до возникновения реальной угрозы. А движение задним ходом увесисто страхуется хорошей картинкой на центральном дисплее. Короче говоря, к ходовым качествам Exeed VX что в городе, что на трассе нареканий не возникло.
РАЗВЛЕКАЕМСЯ
Впрочем, туристу автомобиль в Ярославле совсем не нужен: все достопримечательности (даже те, о которых без хорошего гида в жизни не узнать) расположены компактно. В принципе, если у вас на все про все один день, достаточно прогуляться по красивейшей Волжской набережной. Ее уникальные беседки (одна похожая имеется только в Костроме) и архитектурные изыски прошлых веков составят полное представление о городе.
Другое дело, если хочется увидеть Ярославль не туристический. С купеческими домами, в которых до сих пор живут люди, с редчайшими по нынешним временам рюмочными в советском стиле, с советским же меню и соответствующим контингентом, с совсем свежими памятниками почившему в Бозе комсомолу, например.
Но тут или повезет наткнутся на эти чудеса самостоятельно, или найдется нестандартный гид, не зацикленный на традиционных маршрутах.