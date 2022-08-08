Ярославль, как лучшая кухня России

Но об этом чуть позже. А сперва до города надо добраться. А это, скажу я вам, для автопутешественника маленькая, но проблема. Точнее, довольно неприятный квест. Поскольку многострадальное Ярославское шоссе — федеральная трасса М8 «Холмогоры» — которые уже десятилетие подряд выматывает всю водительскую душу.

ДОРОГА

Бесконечные ремонты дороги не только не сделали магистраль скоростной, но, на мой взгляд, еще сильнее ее затормозили. Поэтому первый совет: если есть возможность, обходите участок Ярославки от МКАД до Софрино по ЦКАД. И особенно — в выходные. Сэкономите не только бесценные нервные клетки, но и не менее драгоценное время: часа полтора точно.

Впрочем, и после Софрино помучиться придется: уже отсюда трафик жестко тормозит ремонт дороги на объезде Сергиева Посада. Потом дело пойдет, но очередная засада ждет километров за двадцать до Переславля-Залесского: одноголоса «старой Ярославки’с частыми деревеньками настроение не поднимает. Одним словом — все как всегда, 'спасибо» дорожникам.