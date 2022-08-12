5 недорогих иномарок с самыми ломучими коробками передач

Фото из открытых источников
Сейчас на вторичном рынке настоящий бум, ведь цены на новые автомобили зашкаливают. Вот поэтому граждане стали массово интересоваться дешевыми подержанными иномарками и чаще всего обращают внимание на недорогие популярные модели. Действительно, они могут быть в довольно хорошем состоянии, но вот коробка передач таит массу неприятностей. О том, какие модификации подкинут «кота в мешке», рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начала возьмем такой популярный у наших граждан автомобиль, как Ford Focus третьего поколения. Экземпляр 2012—2014 годов выпуска сейчас можно купить за 600 000 — 750 000 рублей. В целом, это надежный автомобиль, но остерегайтесь машин с роботизированной трансмиссией PowerShift. Она крайне капризна, как по «железу», так и по «софту». Так что легче взять «американца» на «механике».

Среди продукции концерна Volkswagen выделим модели с 5-ступенчатой механической коробкой передач Volkswagen 02T. Ее ставили на большое количество моделей. Мы же уделим внимание только тем, что есть на российском рынке. Прежде всего, это седан Volkswagen Polo в кузове C6, который начали выпускать в Калуге с 2010 года.

Особенность «механики» в том, что она довольно легкая, потому как немцы применили в конструкции магниевый корпус, а валы сделали облегченными. Эти валы и выходят из строя, особенно если на машине гоняли и часто стартовали с пробуксовками. Последствия таких поездок проявляются после 50 000 км пробега. При переключении передач раздаются характерные хрусты, а потом рычаг приходится буквально продавливать. Понятно, что догло такая короба не проживет, а ремонт сейчас очень дорог.

Фото из открытых источников

Skoda Fabia второго поколения (2007—2014 годов выпуска) также получила такую трансмиссию вместе с 1,6-литровым мотором мощностью 105 л. с. Эти варианты у нас популярнее всего. Соответственно и проблемы здесь те же, что и с «Поло».

Теперь перейдем к моделям концерна GM. Выделим Chevrolet Cruze первого поколения, который до сих пор популярен, хотя и пробеги большинства экземпляров уже перевалили за 100 000 км. Одно из слабых мест у автомобиля — механическая 6-ступенчатая трансмиссия Opel M32. У нее быстро изнашивались подшипники, в результате чего перекашивался вал, а рычаг коробки передач смещался в бок. В 2017 году «коробку» перестали выпускать, но «Крузы», выпущенные до этого времени, требуют повышенного внимания.

Пару моделей Opel такая проблема также не обошла стороной. Трансмиссию ведь ставили и на «Астру» J, и на старшую «Инсигнию» (кузов G09). Так как на одометрах всех этих машин уже шестизначные цифры, коробка передач может начать сыпаться.

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12 августа 2022
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