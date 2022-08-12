5 недорогих иномарок с самыми ломучими коробками передач

Для начала возьмем такой популярный у наших граждан автомобиль, как Ford Focus третьего поколения. Экземпляр 2012—2014 годов выпуска сейчас можно купить за 600 000 — 750 000 рублей. В целом, это надежный автомобиль, но остерегайтесь машин с роботизированной трансмиссией PowerShift. Она крайне капризна, как по «железу», так и по «софту». Так что легче взять «американца» на «механике».

Среди продукции концерна Volkswagen выделим модели с 5-ступенчатой механической коробкой передач Volkswagen 02T. Ее ставили на большое количество моделей. Мы же уделим внимание только тем, что есть на российском рынке. Прежде всего, это седан Volkswagen Polo в кузове C6, который начали выпускать в Калуге с 2010 года.

Особенность «механики» в том, что она довольно легкая, потому как немцы применили в конструкции магниевый корпус, а валы сделали облегченными. Эти валы и выходят из строя, особенно если на машине гоняли и часто стартовали с пробуксовками. Последствия таких поездок проявляются после 50 000 км пробега. При переключении передач раздаются характерные хрусты, а потом рычаг приходится буквально продавливать. Понятно, что догло такая короба не проживет, а ремонт сейчас очень дорог.