В России начались продажи недорогого седана Nissan Sunny

«Санни» базируется на платформе V, на которой построены известные нам Micra и Juke. Длина составляет 4495 мм, а колесная база равна 2620 мм. В список оснащения входят электропривод зеркал, тканевый салон, подогрев передних сидений, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с поддержкой всех современных протоколов связи, литые диски и другое оборудование.

Под капотом работает 1,5-литровый мотор мощностью 108 сил, спаренный с «автоматом» Jatco. Как выяснила «Российская газета», за автомобили 2022 года выпуска просят 1 735 000 рублей, что довольно немного.

Такой прайс установлен неспроста. Возможно, продавец скупил стоки у дилеров ОАЭ, потому как там уже продают «Ниссаны» с более современным дизайном и 1,6-литровым двигателем.