АВТОВАЗ рассекретил все комплектации и цены новой LADA Vesta NG

Про то, что «Весту» предложат в кузовах седан, универсал и лифтованный «сарай», было известно давно. А вот про четырехдверку с приставкой Cross ходило немало кривотолков. Поговаривали, что из-за низкого спроса маркетологи уберут ее из модельного ряда. Однако слухи оказались слухами. «Внедорожная» модификация в строю. Но доступна она не в базовом оснащении, а в более богатой версии Life за 1 542 900 рублей.

Что касается стартовой Comfort то здесь покупатель найдет полностью светодиодную оптику, две подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники всех дверей и 15-дюймовые колеса. «Прайс» на седан с 90-сильным мотором стартует от 1 239 900 рублей.

А вот 106-сильная модель стоит 1 338 900 деревянных. Интересно, что обычный универсал и лифтованный SW Cross предлагают только в «Комфорте» и только с младшим силовым агрегатом за 1 329 900 рублей и 1 511 900 целковых соответственно.

Однако «прокачать» любимого «железного коня» можно за счет пакета Plus (49 000 рублей). Здесь есть такие блага, как обогрев лобового стекла, задние датчики парковки, центральный подлокотник, 16-дюймовая «обувь».