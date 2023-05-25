АВТОВАЗ рассекретил все комплектации и цены новой LADA Vesta NG

Про то, что «Весту» предложат в кузовах седан, универсал и лифтованный «сарай», было известно давно. А вот про четырехдверку с приставкой Cross ходило немало кривотолков. Поговаривали, что из-за низкого спроса маркетологи уберут ее из модельного ряда. Однако слухи оказались слухами. «Внедорожная» модификация в строю. Но доступна она не в базовом оснащении, а в более богатой версии Life за 1 542 900 рублей.
Что касается стартовой Comfort то здесь покупатель найдет полностью светодиодную оптику, две подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники всех дверей и 15-дюймовые колеса. «Прайс» на седан с 90-сильным мотором стартует от 1 239 900 рублей.
А вот 106-сильная модель стоит 1 338 900 деревянных. Интересно, что обычный универсал и лифтованный SW Cross предлагают только в «Комфорте» и только с младшим силовым агрегатом за 1 329 900 рублей и 1 511 900 целковых соответственно.
Однако «прокачать» любимого «железного коня» можно за счет пакета Plus (49 000 рублей). Здесь есть такие блага, как обогрев лобового стекла, задние датчики парковки, центральный подлокотник, 16-дюймовая «обувь».
Седан уровня Enjoy с безальтернативным 106-сильным двигателем стоит 1 447 900 рублей. Тут можно будет увидеть руль, обтянутый кожей, камеру заднего вида и что-то под загадочной надписью «интерьер». Уверен, это скоро выяснит наш автоэксперт Вячеслав Василенко, который уже тестирует новинку.
Наконец, топовая вариация Techno (от 1 569 900 рублей) похвастает цифровой панелью приборов и мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс (на фото). Мало кто из бюджетников может похвалиться таким набором. А в качестве опции предложат бежевый салон. В итоге самый навороченный Cross-седан обойдется в 1 689 900 рублей.
Уже можно сказать, что тольяттинцы не обманули ожиданий и сделали семейство действительно доступным. Сейчас все кузова будут актуальны и востребованы, ведь на рынке дефицит новых транспортных средств в ценовой категории до двух «лямов». Уверены, что «Весты» станут охотно брать не только в регионах, но и в Москве, ведь дизайн машины даст фору многим иномаркам. Особенно это касается универсала.