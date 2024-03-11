Great Wall назвал дату дебюта Tank 300 с могучим V6

Концерн Great Wall официально подтвердил вывод на рынок новой модификации внедорожника Tank 300. Уже 16 марта в Китае дебютирует версия с бензиновым битурбомотором V6, которая станет самой мощной в линейке модели.

Средства на разработку нового исполнения китайский автопроизводитель собирал с фанатов модели Tank 300 — краудфандинг, стартовавший в марте 2023 года, позволил быстро собрать необходимый бюджет на подготовку заводской спецверсии внедорожника. Ее выведут на рынок через год после начала проекта.

Машина стала длиннее (4772 мм), шире (1970 мм) и выше (1971 мм) исходной модели — прибавку в габаритах обусловили силовые бампера, накладки на колесные арки и расширенная колея, а также новые 18-дюймовые диски с внедорожными покрышками. Кроме того, модель получила новый капот с воздухозаборником, алый шильдик V6 на дверце багажника и новое имя — Tank 330.

Фото производителя.

Под капотом новинки окажется 3-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами мощностью 360 л. с. и 48-вольтовым стартер-генератором в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Агрегаты заимствованы у старшей модели Tank 500.

Так же «триста тридцатый» получит полный привод с понижающей передачей и двумя блокировками дифференциала. Все подробности о внедорожнике раскроют в ходе официальной презентации — пока компания ограничилась официальными снимками модели и данными о силовой установке.