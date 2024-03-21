В России резко выросла регистрация авто, ввезенных по параллельному импорту

Как отмечают аналитики ресурса «Открытие Авто», в феврале в стране поставлено на учет 105 725 новых легковых авто и легких коммерческих автомобилей, из которых 16% составили сделки по «параллельным» машинам. В январе на долю последних пришлось 13% регистраций, а в целом с начала года число зарегистрированных ТС, ввезенных по «серым» схемам, в абсолютных показателях выросло на 49%.

И лидируют тут китайские марки с вкраплениями японских и корейских. В ТОП-5 вошли Li Xiang (16% от всего объема), Geely (14%), Toyota (10%), Hyundai (8%) и Zeekr (6%). По моделям ситуация остается стабильной — зимой 2024 года в пятерку лидеров параллельного импорта вошли Geely Monjaro (14%), Li Xiang L7 (9%), Li Xiang Lil 9 (7%), Zeekr 001 (4%) и Toyota Camry (3%). В феврале 2024 года 43% автомобилей из параллельного импорта пришлось на бренды из Поднебесной — это больше доли японских (22%) и немецких (14%) марок.

— Лидерство китайских авто в структуре параллельного импорта свидетельствует о стабильно высоком спросе на «поднебесную» продукцию, а также на расширение поставок производителей из КНР по всем возможным каналам. Параллельный импорт при этом продолжают использовать как новые бренды, только выходящие на российский рынок, так и марки, не имеющие официальных представительств в России, — прокомментировал ситуацию руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.