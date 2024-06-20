Россияне стали меньше тратить на покупку автомобилей

Если в начале 2024 года российский авторынок обновлял финансовые рекорды, то с началом весны тенденция пошла на спад. И май ситуации не изменил — ситуация с соответствующими показателями тут лучше, чем в 2023 году, но хуже, чем в апреле 2024-го.

Как следует из совместного исследования компании «Открытие авто» и агентства «Автостат», за минувший месяц в России на приобретение новых машин было потрачено 366,1 млрд. рублей. Большая часть — 77,3% или 283,1 млрд. — пришлась на автомобили массового сегмента, а на премиальные модели — 22,7% (83 млрд. руб.). Как отмечают аналитики, объем реализации и затраты снижаются и среди бюджетных, и среди дорогих ТС.

Китайские марки в мае реализовали 72,3 тыс. авто (65,1% рынка) и принесли своим производителям выручку в 238,2 млрд. рублей. В ТОП-3 самых «выгодных» брендов вошли российские (59,7 млрд. при доле в финансовой емкости рынка 16,3%) и европейские (30,5 млрд. с долей 8,3%) компании. «После рекордного уровня марта финансовая емкость рынка падает второй месяц подряд. Этому также способствует средневзвешенная цена нового автомобиля, которая снова уменьшиласьв мае на 8,5% по отношению к апрелю», — пояснили в пресс-службе банка «Открытие».