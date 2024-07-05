«Автотор» готовит новую модель SWM для России

Автомобили китайской компании SWM продаются в России с конца 2023 года — сборкой машин, напомним, занимается калининградский «Автотор». Так вот в течение года модельная гамма бренда должна стать шире.

Компания «Восток Ветер Рус», ставшая дистрибьютором SWM на российском рынке, получит дополнительные инвестиции от корпорации Shineray Group. Вложения должны помочь в расширении модельной линейки марки в России, а также к увеличению уровня локализации производства автомобилей в Калининграде. Планируется, что за счет создания производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов мощностью до 40 000 автомобилей в год на «Автоторе» удастся нарастить объемы продаж вчетверо.

На 2024 год запланирован вывод на российский рынок как минимум одной новой модели SWM локального производства. Как отмечает «Автостат», этим автомобилем станет кроссовер SWM G03. Новинка дополнит гамму из уже продающихся в стране кроссоверов SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro: все они серьезно унифицированы технически как по платформе, так и по агрегатам.