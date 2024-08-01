Дешевые дорожают, дорогие дешевеют: как изменились цены на новые авто в июле

Удивительно, но в июле только два автопроизводителя из тех, что официально представлены на отечественном рынке новых автомобилей, изменили цены на свою продукцию. В их числе оказались АВТОВАЗ, повысивший прайсы на машины LADA, и Exeed, который, напротив, их опустил.

По данным агентства «Автостат», в первой половине июля в России пусть и незначительно, но все подорожал седан LADA Granta в двух комплектациях CLUB'24 — на 0,2%. Коммерческие модификации этого семейства прибавили в цене 4,1 — 5,5%, а линейки Niva Travel — 2,5 — 3,5%. При этом Vesta в исполнении Techno'24, напротив, стала доступнее: на 0,7-1% в зависимости от версии.

Интересно, что несмотря на недавнее повышение цен, АВТОВАЗ уже готовит очередную корректировку прайсов, которая вновь затронет модели Granta и Niva Travel — они станут еще дороже. Ожидается, что новые расценки вступят в силу в середине августа, а подробнее о них портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

Что же касается Exeed, то китайская марка опустила цены почти на весь модельный ряд: исключение составил разве что флагманский VX. Младший кроссовер LX стал доступнее на 7,2-12,6% в зависимости от комплектации, RX — на 10,1-10,7%, а TXL — на 5,9-10,7%. В денежном выражении это снижение довольно ощутимо: от 260 до 550 тысяч рублей.