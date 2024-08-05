Цена против инноваций: все плюсы и минусы седана Chery Arrizo 8

Продажи седана Сhery Arrizo 8 начались в России летом прошлого года. Марка возлагала на модель большие надежды, но они не оправдались. «Восьмерка», увы, не нашла понимания ни у физических, ни у юридических лиц, несмотря на всю свою технологичность. И дело тут, понятное дело, в цене. Сегодня за автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с, агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом», просят минимум 2 850 000 рублей. За топовую версию о 186 «лошадях» придется выложить уже 3 050 000 руб.

Дороговато, даже если учесть, что, по мнению руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко, Chery Arrizo 8 — технически продвинутый автомобиль с мощным и экономичным двигателем, современной трансмиссией и хорошим уровнем безопасности:

— Ключевой элемент Chery Arrizo 8 — говорит наш эксперт — инновационный силовой агрегат, созданный производителем в коллаборации с австрийскими специалистами. В этом турбомоторе использованы самые передовые технологии, включая систему изменения фаз газораспределения и непосредственный впрыск топлива. Производительность движка впечатляет: автомобиль преодолевает отметку в 100 км/ч за 8,9 секунд, развивая максимум до 205 км/ч. Примечательно, что при таких характеристиках средний расход топлива остается на уровне 6,5 л/100 км, что можно считать существенным преимуществом модели.

Трансмиссия обеспечивает быстрое переключение передач и способствует экономии топлива. Однако стоит отметить, что при резких ускорениях коробка может не всегда точно выбирать нужную передачу — для некоторых владельцев этот недостаток в виде «раздумий» КП над выбором передачи может стать существенным минусом автомобиля.

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Подвеска Chery Arrizo 8 — независимая: спереди стойки McPherson, сзади — многорычажка. Такая конфигурация обеспечивает хорошую управляемость и комфорт. Однако на низкопрофильных шинах 225/45 R18 мелкие неровности довольно активно передаются в салон, что снижает уровень комфорта.

Среди минусов стоит так же отметить недостаточно эффективную тормозную систему, которая может перегреваться при интенсивном использовании. Также некоторые пользователи отмечают посредственную шумоизоляцию, что, впрочем, характерно для большинства «китайцев», продающихся в России.

К плюсам же Arrizo 8 можно отнести использование высокопрочных марок стали в конструкции кузова, что повышает жесткость на кручение. Так же автомобиль оснащен современными системами безопасности, включая до десяти подушек в максимальной комплектации.

Но, повторю, некоторые аспекты, такие как настройки подвески и эффективность тормозов, явно требуют доработки для полного соответствия статусу бизнес-седана, — заключает Максим Давиденко.