В Россию начали привозить еще больше машин и запчастей из Японии

За последний летний месяц экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 25,6%, если сравнивать с августом 2023-го. К марту 2024-го к нам привозили по 20 тыс. машин ежемесячно. В итоге эффект от санкций против нашей страны в этом аспекте сошел на нет еще в июне.

Если поставки машин из Страны восходящего солнца увеличились на четверть, то показатели по запчастям еще выше. Прирост по комплектующим составил 19,8%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Напомним, что Япония ввела антироссийские санкции больше года назад. Токио запретил вывозить к нам и новые, и подержанные автомобили. Речь шла о моделях с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами объемом больше 1,9 л. Кроме того, под ограничительные меры попали электромобили и гибриды. Запреты сильно ударили по японским бизнесменам, торговля на «вторичке» тогда замерла.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сейчас продажи автомобилей на российском рынке стремительно растут, а на японском наоборот — падают. По итогам августа последний оказался в минусе на 3,4%: объем реализации сократился до 0,16 млн. штук.