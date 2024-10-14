Эксперт назвал россиянам самые надежные внедорожники

Одним из самых надежных внедорожников в мире считается Toyota Sequoia — модель, разработанная в Японии для американского рынка. Третье поколение этого автомобиля оценивать пока рано, но вторая генерация отлично зарекомендовала себя.

В беседе с «Российской газетой» представитель компании Expocar Александр Ковалев рассказал, какие внедорожники можно считать «вечными». По его словам, помимо «Секвойи» в модельном ряду «Тойоты» есть еще как минимум два автомобиля, чья репутация на офф-роуде практически непогрешима. Это без преувеличения легендарные Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Они хороши благодаря множеству характеристик. Например, в список достоинств этих «японцев» входят неприхотливые моторы и надежные подвески. Однако при покупке «двухсотого» и «Прадо» на вторичке нужно обратить внимание на состояние рамы. Она может быть ощутимо подвержена коррозии.

Далее в рейтинге внедорожников-долгожителей значится Mitsubishi Pajero. Его ценят за простую и надежную конструкцию, автомобиль построен по схожим принципипам с «Лэнд Крузером». Но и проблемы у них со временем отчасти общие — с годами ржавеют рама и кузов.

Китайский Haval H9 первого поколения заслуживает отдельного внимания водителей, поскольку на нашем рынке эта машина успела заработать хорошую репутацию. Эту модель любят за долговечную подвеску и стойкость к коррозии, основные проблемы связны с электрикой.

Напомним, недавно в России стартовали продажи еще одного внедорожника из Поднебесной — Tank 700. О степени его надежности говорить пока рано, но к этой новинке определенно стоит присмотреться повнимательнее.