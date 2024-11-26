Jetour Dashing начали продавать в России с полным приводом

На нашем рынке компактный кроссовер Jetour Dashing с приставкой AWD получил 1,6-литровый 185-сильный турбомотор, обеспечивающий тягу в 275 Нм. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Полноприводный «китаец» тратит на разгон до «сотни» 10,9 с. В смешанном цикле на сотню километров пробега уходит 8,7 л горючего. Начальная цена в исполнении Luxury с учетом спецпредложений составляет 3 229 000 рублей, версия Sport обойдется минимум в 3 379 000 рублей.

Во всех версиях у полноприводного Jetour Dashing есть панорамная крыша, чего не скажешь о размере колес. В младшей версии они 19-дюймовые, в старшей — 20-дюймовые. Новинка должна привлечь покупателей атмосферной подсветкой кожаного салона, порогов и боковых зеркал. Последние оборудованы электроприводом складывания. Кресло водителя производитель называет спортивным, у него полдюжины элетрорегулировок, имеется функция вентиляции, как и у переднего пассажирского сиденья. На борту есть передние и задние парктроники.

В комплектации Luxury полноприводные «Дэшинги» отличаются от 190-сильных версий FWD наличием видеорегистратора и светодиодными противотуманками. Среди преимуществ числятся беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт и поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Водитель может рассчитывать на адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках и систему удержания в полосе движения.

В исполнении Sport у Jetour Dashing AWD еще больше «плюшек». В их число входят оригинальный дизайн-пакет, зеленые тормозные суппорты, сдвоенные патрубки выхлопной системы. Кресло переднего пассажира обладает памятью, функцией массажа, добавляется регулировка поддержки для ног.

Ранее портал «АвтоВзгляд» проверил, на что способен компактный Jetour Dashing в городе и в путешествии. Мы провели тест-драйв в видеоформате.