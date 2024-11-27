Новый Chery Tiggo 9 получит онлайн-навигацию и сервисы VK

Независимо от комплектации новый флагман бренда Chery под названием Tiggo 9 обзаведется современными онлайн-сервисами. Музыку и видео можно будет смотреть и слушать через интернет. Доступ к дорогим сердцу повседневным мелочам вроде прогноза погоды или любимых соцсетей — не проблема. До кучи есть возможность еще и маршрут проложить куда надо, бортовые системы покажут пробки на пути в режиме реального времени.

Пресс-релиз о плодах инноваций, которые буйным цветом цветут в салоне флагманского Chery Tiggo 9, находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Телематика позволит, не выходя из дома, управлять запуском двигателя, климатической системой и запиранием дверей, плюс поможет найти машину на необъятной парковке. Вся необходимая информация доступна владельцу кроссовера через родное приложение на смартфоне.

Программный комплекс «Подключенный автомобиль» (IOV Connect) дает возможность обновлять бортовой софт Chery Tiggo 9 без визита к дилеру. Этой опцией без доплаты можно наслаждаться 12 месяцев. Доступ к Всемирной паутине реализован благодаря «МТС». Связь обеспечивает специальный SIM-чип.

За онлайн-навигацию следует сказать спасибо сервису Яндекс.Карты. Бортовой навигатор «девятки» создавали на его основе. Развлекать водителя и пассажиров будут хорошо знакомые россиянам сервисы VK — в том числе Музыка, Видео и Новости.

Ранее портал «АвтоВзгляд» посетил презентацию Chery Tiggo 9 в Москве. Мы разбирались, сведет ли эта новинка российских автолюбителей с ума.