Мантуров объяснил, почему автомобили в России не дешевеют

Ценам на автомобили в России не дает снизиться инфляция, но прайсы могут быть более стабильными, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, тенденции на уменьшение стоимости пока не предполагаются.

В то же время автопроизводители, получившие поддержку от государства, обеспечивают демпфер, который нужен для того, чтобы не было резкого скачка цен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мантурова.

Сейчас на российском авторынке вырос айсберг дефицита и высоких цен — наступил буквально ледниковый период. И чтобы все это растаяло, теплой весны и жаркого лета будет явно недостаточно. Версия некоторых экспертов о том, что насыщение нашего рынка «поднебесными» авто станет основной или даже единственной причиной ожидающегося массового банкротства дилеров в РФ, выглядит не слишком убедительно.

Не нужно иметь экономическое образование, чтобы понимать: из-за ослабления рубля цены на новые автомобили в России станут еще выше. Но когда, какими темпами и, главное, насколько они в итоги могут подняться?

Ранее дилеры рассказали, как ослабление рубля повлияет на стоимость новых автомобилей. Портал «АвтоВзгляд» опубликовал прогноз на ближайшие месяцы.