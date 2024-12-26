Новые китайские автомобили подорожают в России минимум на 10%

«Поднебесные» автомобили вырастут в цене на российском рынке в первом полугодии 2025-го. Прайсы перепишут в сторону увеличения как минимум на 10%. Однако эксперты не исключают, что при текущей экономической ситуации стоимость «китайцев» будет расти и дальше.

Возможную динамику цен на китайские автомобили в нашей стране описал «Коммерсантъ». Аналитики, опрошенные изданием, отмечают, что личный транспорт из Поднебесной может еще прибавить в стоимости при дальнейшем падении курса рубля.

В то же время китайские автопроизводители не смогли предсказать снижение спроса на российском авторынке. Охлаждение спровоцировали грядущее повышение утильсбора и высокая ключевая ставка. Склады дилеров в России уже успели под завязку затоварить автомобилями из КНР, теперь их хватит до следующей весны. Как бы то ни было, подобный избыток запасов не гарантирует ощутимых скидок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему ряд китайских автостроителей покинет российский рынок в следующем году. Однако концерны, которые основательно закрепились у нас за пару лет, явно никуда не исчезнут.