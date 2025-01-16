Названы самые популярные новые седаны в России

Второе место в рейтинге седанов тоже заняла российская модель. На сей раз это флагманская для АВТОВАЗа LADA Vesta. За прошлый год она разошлась тиражом 87,8 тыс. штук, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты уточнили, что в топ-10 наиболее популярных четырехдверок также попали несколько «поднебесных» машин.
Напомним, в 2025 году «Гранта» уже успела подорожать. В среднем по линейке LADA стоимость выросла на 1,8%. Однако прибавка к цене оказалась существенно ниже накопленной инфляции.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta вошла в десятку самых популярных машин в Европе. Но дело не в том, что местные водители полюбили российский «бюджетник».