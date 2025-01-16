Названы самые популярные новые седаны в России

За 12 месяцев ушедшего года первое место по продажам в России среди четырехдверных иномарок занял Solaris HS (преемник Hyundai Solaris). В нашей стране удалось реализовать около 13 тыс. таких машин за названный период. Но если говорить о ситуации с седанами в целом, то несомненным лидером в сегменте является отечественная LADA Granta. Своих владельцев нашли 110,6 тыс. экземпляров.

Второе место в рейтинге седанов тоже заняла российская модель. На сей раз это флагманская для АВТОВАЗа LADA Vesta. За прошлый год она разошлась тиражом 87,8 тыс. штук, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты уточнили, что в топ-10 наиболее популярных четырехдверок также попали несколько «поднебесных» машин.

Напомним, в 2025 году «Гранта» уже успела подорожать. В среднем по линейке LADA стоимость выросла на 1,8%. Однако прибавка к цене оказалась существенно ниже накопленной инфляции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta вошла в десятку самых популярных машин в Европе. Но дело не в том, что местные водители полюбили российский «бюджетник».