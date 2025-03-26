У LADA Granta обновилась топовая версия

Волжский автогигант обновил максимальную комплектацию LADA Granta под названием #Club. Теперь у «бюджетной» модели АВТОВАЗа снова есть климатическая установка, позволяющая поддерживать в салоне заданную температуру. В автоматическом режиме бортовая электроника управляет ей сама, как и скоростью воздушных потоков. Кроме того, добавился режим интенсивной очистки ветрового стекла от обмерзания.

Автомобилям вернули климатическую установку и не только

Помимо «климатики», топовая «Гранта» теперь может похвастать и другими опциями, которые ранее исчезли. В том числе подразумевается охранный комплекс — в его состав включены иммобилайзер и сигнализация. Центральным замком можно управлять на расстоянии благодаря ключу с соответствующим пультом.

Производитель также вернул LADA Granta противотуманные фары, есть опция задержки отключения головной оптики. Она будет работать еще 40 секунд после остановки и открытия водительской двери, если потянуть левый подрулевой переключатель на себя. Среди старых-новых «фишек» снова числятся круиз-контроль с функцией ограничения скорости и задние стеклоподъемники с электроприводом. Лифтбэки получили обратно задний «дворник».

О дате начала продаж обновленной топовой LADA Granta в Тольятти объявят отдельно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новая версия «Гранты» с приставкой Cross впервые засветилась в Сети.