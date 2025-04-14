В России стартовали официальные продажи кроссовера Haval H7

Новый кроссовер H7, который собирают под Тулой, добрался до дилерской сети Haval Pro. Клиентам предлагают три комплектации, начальная цена составляет 3 499 000 рублей. «Поднебесный» производитель дает 3 года стандартной гарантии, шесть лет от сквозной коррозии и два года дополнительной сервисной поддержки.

Новинка сочетает в себе динамику, технологии и проходимость

Haval H7 представляет собой SUV-D, который оснащается 192-сильным турбодвигателем и 7-диапазонным «роботом». К этому прилагается умный полный привод с электронно-управляемой муфтой. Можно рассчитывать на блокировку заднего дифференциала и девять режимов вождения, плюс внедорожный круиз-контроль. В рамках адаптации к российским условиям кроссоверу увеличили емкость аккумулятора до 70 Ач и добавили пакет «теплых опций».

Базовое исполнение Elite предусматривает наличие LED-оптики и 18-дюймовых колесных дисков. Аудиосистема на борту получила восемь динамиков, водительское кресло — электропривод. Сиденья обшиты экокожей, имеется система доступа в салон без ключа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал все комплектации и цены кроссовера Haval H7 для России. Их рассекретили еще в середине марта. Прием предзаказов открылся ближе к концу первого весеннего месяца.