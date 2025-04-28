В Россию привезли кроссоверы VGV нового модельного года

«Поднебесный» автопроизводитель VGV решил сделать ход конем и выставил на продажу в нашей стране кроссоверы U70 Pro и U75 Plus нового модельного года, сохранив цены на уровне 2024-го.

Об этом сообщила компания «Мотор-Плейс» — официальный дистрибьютор VGV в России. Уточняется, что дилеры марки уже открыли прием заказов на экземпляры, сошедшие с конвейера в этом году. В итоге потенциальные клиенты получили возможность купить более современные автомобили без дополнительных расходов, что в наше время встречается все реже и реже.

Стратегию ценообразования VGV в России подтвердил руководитель управления продаж и маркетинга Максим Железняк. По его словам, бренд с пониманием относится к вопросу доступности машин.

Напомним, российские продажи кроссоверов VGV начались в сентябре прошлого года. Младшая модель U70 Pro получила 1,5-литровый 143-сильный турбомотор, сейчас она оценивается в 1 999 900 рублей. За старшую U75 Plus просят уже от 2 449 900 «целковых». У нее под капотом установлен двухлитровый наддувный двигатель, выдающий 200 л.с. Передачи у обеих моделей переключает 8-диапазонный «автомат».

Кроме того, во второй половине 2025 года бренд планирует запустить в России продажи пикапов Sinotruk Bolden S7 и S6. Портал «АвтоВзгляд» расписал особенности «семерки» в конце января, а в феврале мы провели тест-драйв VGV U70 Pro.