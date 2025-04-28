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Компактный кроссовер Omoda C3 впервые представили «живьем»

Состоялся дебют модели в Китае

На родине публике продемонстрировали новый Omoda C3 с голубым кузовом и черной крышей. Множество рельефных граней снаружи призваны подчеркнуть современность и динамичность модели.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Компактный кроссовер Omoda C3 впервые представили «живьем»

Как сообщает портал «Китайские автомобили», глобальный дебют «тройки» на мировом рынке запланирован на октябрь этого года. Новинка имеет все шансы доехать до России, поскольку бренд Omoda представлен у нас официально. Эта марка является «дочкой» хорошо известного в РФ автоконцерна Chery.

Компактный SUV, продемонстрированный в Китае, оказался наглухо затонирован. Но по опубликованным ранее эскизам уже можно понять, что в салоне установят лаконичную переднюю панель. Одной из главных особенностей интерьера должен стать вертикальный планшет «мультимедийки».

В техническом плане подробностей пока нет, но есть догадки, что в этом ключе Omoda C3 унифицируют с кроссовером Jaecoo J5, который засвечен на официальном русскоязычном сайте бренда с пометкой «Скоро». Пару лет назад шла речь о выпуске трех версий C3, подразумевались бензиновая машина, гибрид и «электричка».

Напомним, портал «АвтоВзгляд» публиковал эскизы новейшего кроссовера Omoda C3 в начале апреля, потом мы рассказали о подготовке модели к дебюту.

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