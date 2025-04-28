Компактный кроссовер Omoda C3 впервые представили «живьем»

На родине публике продемонстрировали новый Omoda C3 с голубым кузовом и черной крышей. Множество рельефных граней снаружи призваны подчеркнуть современность и динамичность модели.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», глобальный дебют «тройки» на мировом рынке запланирован на октябрь этого года. Новинка имеет все шансы доехать до России, поскольку бренд Omoda представлен у нас официально. Эта марка является «дочкой» хорошо известного в РФ автоконцерна Chery.

Компактный SUV, продемонстрированный в Китае, оказался наглухо затонирован. Но по опубликованным ранее эскизам уже можно понять, что в салоне установят лаконичную переднюю панель. Одной из главных особенностей интерьера должен стать вертикальный планшет «мультимедийки».

В техническом плане подробностей пока нет, но есть догадки, что в этом ключе Omoda C3 унифицируют с кроссовером Jaecoo J5, который засвечен на официальном русскоязычном сайте бренда с пометкой «Скоро». Пару лет назад шла речь о выпуске трех версий C3, подразумевались бензиновая машина, гибрид и «электричка».

Напомним, портал «АвтоВзгляд» публиковал эскизы новейшего кроссовера Omoda C3 в начале апреля, потом мы рассказали о подготовке модели к дебюту.