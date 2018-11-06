Беспилотные автомобили выезжают на российские дороги

В проекте постановления говорится о «высокоавтоматизированных транспортных средствах» с человеком на водительском месте, который все же будет контролировать умный автомобиль без вмешательства в управление им без необходимости.

Каждая компания, участвующая в эксперименте, обязана иметь не менее 100 млн. рублей уставного капитала. Причем беспилотный автомобиль, выехавший на улицы, придется застраховать на 10 млн. «деревянных» на случай причинения ущерба третьим лицам.

Улицы, на которых будет проводиться эксперимент, пока не называются. Стартует проект первого марта следующего года. Между тем, в России разработкой автономных авто занимается «Яндекс» (на базе Toyota Prius), Горьковский автомобильный завод и КамАЗ. А пару лет назад компания «Волгабас» показала самоуправляющийся автобус «MatrЁshka».

Стоит напомнить, что четыре года назад правительство начало реализацию Национальной технологической инициативы «Автонет». По этому федеральному плану, рассчитанному до 2035 года, у нас будут развиваться и распространяться электрокары и беспилотники. В инициативу до 20-го года вложат больше 50 млрд. рублей, из которых около 28 млрд. выделит госбюджета.