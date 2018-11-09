Пункты техосмотра смогут запрещать эксплуатацию машин

В России разрабатывается система, подразумевающая разработку индивидуальной программы государственного техосмотра для каждого транспортного средства в стране, в зависимости от его технических характеристик, условий эксплуатации, количества и характера ДТП, пробега и прочих параметрах.

Суммирование всех этих данных будет определять как часто и насколько углубленная (и дорогая) процедура техосмотра положена данному т/с. Предполагается, что новая система, включающая в себя и пункты техосмотра, помимо прочего, сможет передавать данные в ГИБДД с требованием ограничения или запрета эксплуатации машины — видимо, в случае каких-то неустранимых технических проблем у авто.

По данным «Коммерсанта», наибольшие проблемы с техосмотром в обозримом будущем грозят владельцам машин часто попадающих в аварии и такси.

При всей видимой технологичности создаваемой системы, внедрение ее в жизнь в ближайшем будущем затруднительно, поскольку прежде нужно накопить соответствующий массив данных о каждой машине в стране, а это дело совсем не быстрое и сложное.