Peugeot переводит на электричество все модели

Чтобы обозначить старт «зеленой» эры марка Peugeot переделала свой слоган MOTION & EMOTION («Движение и эмоция»). Это словосочетание под эмблемой бренда появилась еще в 2010 году к 200-летнему юбилею компании.

Начиная с Женевского автосалона-2019 хорошо известное поклонникам марки словосочетание будет выглядеть по-новому: MOTION & e-MOTION, где строчная буква «e» олицетворяет переход к экологически чистой вехе.

Бренд Peugeot планирует активно развивать электрические технологии, представленные в концепткаре e-Legend Concept, а также совершенствовать подзаряжаемые гибридные силовые установки. Уже в конце прошлого года инженеры оснастили комбинированными агрегатами PHEV кроссовер Peugeot 3008, лифтбэк 508 и универсал 508 SW.

Правда, до России гибридный «паркетник» пока так и не добрался, да и когда это произойдет — неизвестно. «Зеленые» авто популярностью у нас не пользуются.