Автомобили Hyundai станут умнее и безопаснее

Специалисты Hyundai Motor Company вместе с израильским стартапом MDGo работают над сервисами, умеющими определять состояние здоровья людей в автомобиле после аварии и передавать информацию экстренным службам. Это поможет, к примеру, медикам из скорой помощи верно оценить объем работы еще до прибытия на место.

Новые разработки основаны на технологии искусственного интеллекта и способны к обучению. Для того, чтобы это работало, аналитики собирают информацию о травмах в различных ДТП, просчитывая сценарии и создавая огромный массив данных.

В итоге система за первые семь секунд после столкновения сможет сформировать отчет о вероятных повреждениях, написанный точным языком медицинских терминов, и отправить его аварийно-спасательным службам. Такие системы безопасности будут работать по принципу облачных сервисов.

Помимо этого, инженеры Hyundai получили возможность найти слабые стороны в уже имеющейся автомобильной защите благодаря анализу всевозможных аварий. Кстати, в свое время бренд был признан одним из самых высокотехнологичных, на чьи авто ставят продвинутые системы активной безопасности. Корейцев в этом смогли переиграть разве что ребята из BMW.