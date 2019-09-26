В России стартовали испытания «умных» UAZ Patriot

Первой моделью с новой функцией, получившей название Сonnectivity, стал УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач, чьи продажи стартовали в конце августа.

С помощью мобильного приложения владелец «подключенного» внедорожника может, не выходя из дома, запускать или глушить мотор, выяснять местоположение авто и уровень горючего в баке, а также проводить диагностику технического состояния машины или узнавать о стиле своего вождения в режиме реального времени.

Все эти данные собираются с помощью модуля ЭРА-ГЛОНАСС и отправляются на облачную платформу Squadron. Кстати, новые возможности позволяют контролировать автомобили держателям автопарков, например, грузоперевозчикам. Так что УАЗ «Профи» тоже ожидает интеграция современных технологий.

Хоть и звучит это все немного фантастически применительно к отечественному автопрому, серийный выпуск УАЗов с функцией Сonnectivity запланирован на четвертый квартал 2019 года.

Кстати, UAZ Patriot с «автоматом» побывал на экстремальном тесте у «АвтоВзгляда». О всех его плюсах и минусах можно узнать здесь.