В России приступили к созданию летающего автомобиля

В пресс-службе государственного Фонда перспективных исследований рассказали, что в сибирском НИА им. С. А. Чаплыгина уже сформирована проектная лаборатория, и в ближайшие четыре года инженеров института ждет довольно плотный график. Им предстоит работа над техническим обликом «авиакара», испытание моделей в аэродинамических трубах и сборка полномасштабного прототипа, который должен пройти как наземные, так и воздушные испытания.

Известны даже некоторые технические характеристики будущей машины. Речь идет об «аппарате сверхкороткого взлета и посадки» с гибридной силовой установкой. Аккумуляторов и бака для горючего должно хватать на полет дальностью до 1000 км с максимальной скоростью свыше 300 км/ч. По техзаданию летающий автомобиль потянет до 500 кг полезной нагрузки. Для взлета и посадки авто будет хватать 50-метровой полосы.

Одно не понятно: зачем и кому нужно подобное транспортное средство, когда даже правовые вопросы использования беспилотных авто до сих пор остаются не решенными в большинстве стран мира. А ту — летающая легковушка…