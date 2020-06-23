iPhone превратился в цифровой автомобильный ключ

Цифровой гигант оснастил iPhone новой функцией под названием Digital Car Keys, позволяющей заменить ключ от автомобиля смартфоном или умными часами. Новая разработка Apple использует технологию беспроводной передачи данных ближнего радиуса действия (Near field communication, NFC).

Чтобы открыть автомобиль, человеку сначала нужно подтвердить личность через Face ID или Touch ID, а потом поднести телефон к дверной ручке. Кстати, предусмотрена и упрощенная процедура разблокировки машины — без идентификации.

Но все это никак нельзя назвать революцией в автомобильной отрасли: подобные решения предлагают многие бренды. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, заводить мотор с помощью мобильного приложения еще летом 2019 года научили УАЗ «Патриот». Интересно другое: цифровой ключ работает еще несколько часов после разрядки гаджета и его можно отправлять с помощью мгновенных сообщений.