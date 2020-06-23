iPhone превратился в цифровой автомобильный ключ

Цифровой гигант оснастил iPhone новой функцией под названием Digital Car Keys, позволяющей заменить ключ от автомобиля смартфоном или умными часами. Новая разработка Apple использует технологию беспроводной передачи данных ближнего радиуса действия (Near field communication, NFC).
Чтобы открыть автомобиль, человеку сначала нужно подтвердить личность через Face ID или Touch ID, а потом поднести телефон к дверной ручке. Кстати, предусмотрена и упрощенная процедура разблокировки машины — без идентификации.
Но все это никак нельзя назвать революцией в автомобильной отрасли: подобные решения предлагают многие бренды. Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, заводить мотор с помощью мобильного приложения еще летом 2019 года научили УАЗ «Патриот». Интересно другое: цифровой ключ работает еще несколько часов после разрядки гаджета и его можно отправлять с помощью мгновенных сообщений.
При этом владелец может выставить ряд ограничений по управлению авто тем, кому передает ключ: например, разрешить только разблокировать дверцу багажника или дать возможность лишь открывать дверь в салон, также можно программировать допустимую максимальную мощность, скорость и даже громкость звука «мультимедийки».
Первым Digital Car Keys применят в BMW 5-й серии, недавно пережившем обновление. Позже возможность использования такого ключа появится на всех автомобилях баварского бренда, собранных после 1 июля 2020 года. Правда, пока Apple не сообщает дату запуска новой «операционки». Но можно предположить, что случится это грядущей осенью.