Руль на память: Volvo патентует «гуляющую» по салону «баранку»

Приверженцев учения, утверждающего, что человек в автомобиле совсем скоро превратится в багаж и его надо будет загрузить в машину и выгрузить в нужной точке, сегодня немало. По их мнению, автомобилю будущего не потребуется ни руль, ни другие органы управления.

Но есть сторонники гуманного подхода, полагающие, что человек бесполезен до тех пор, пока не настает пора посадить его в тюрьму. Для этого органы управления должны оставаться в автомобиле, чтобы в критической ситуации предложить homo sapiens выкручиваться самостоятельно. А поскольку поколение ЕГЭ и МВА стремится к уровню дрессированной обезьяны в зоопарке, то водитель будущего с управлением не справится, устроит аварию и отправится за решетку. В противном случае за колючку должны будут отправится разработчики софта. Проще ответственность оставить за водителем, чем за автопроизводителем.

Volvo — из тех компаний, что считают водителя условно нужным, и готовых сохранить ему органы управления ради юридических последствий за неизбежную аварию. При этом все автостроители работают над полным автопилотом, совмещая его с беспилотностью. Volvo тоже верит в беспилотники, но руль оставляет до последнего и предлагает новую компоновку органов управления.