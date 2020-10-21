Руль на память: Volvo патентует «гуляющую» по салону «баранку»

Приверженцев учения, утверждающего, что человек в автомобиле совсем скоро превратится в багаж и его надо будет загрузить в машину и выгрузить в нужной точке, сегодня немало. По их мнению, автомобилю будущего не потребуется ни руль, ни другие органы управления.
Но есть сторонники гуманного подхода, полагающие, что человек бесполезен до тех пор, пока не настает пора посадить его в тюрьму. Для этого органы управления должны оставаться в автомобиле, чтобы в критической ситуации предложить homo sapiens выкручиваться самостоятельно. А поскольку поколение ЕГЭ и МВА стремится к уровню дрессированной обезьяны в зоопарке, то водитель будущего с управлением не справится, устроит аварию и отправится за решетку. В противном случае за колючку должны будут отправится разработчики софта. Проще ответственность оставить за водителем, чем за автопроизводителем.
Volvo — из тех компаний, что считают водителя условно нужным, и готовых сохранить ему органы управления ради юридических последствий за неизбежную аварию. При этом все автостроители работают над полным автопилотом, совмещая его с беспилотностью. Volvo тоже верит в беспилотники, но руль оставляет до последнего и предлагает новую компоновку органов управления.
Для этого шведы подали заявку в ведомство США по патентам и товарным знакам на свободно перемещаемое рулевое колесо и сенсорные педали. По сценарию водитель едет в режиме автопилота и читает электронную газету, передвинув органы управления вправо, к пассажиру. Для этого автомобиль будущего лишится механической связи между рулем и колесами. Как и между педалями и тормозами. Ну, а рычаг автоматической коробки уже давно ее утратил. Поэтому задача не столько инженерная, сколько дизайнерская — красиво задвинуть управление в угол.
А до тех пор, пока за рулем могут случиться нормальные люди, умеющие водить машину, изящное перемещение руля по салону будет служить конвертации автомобиля из левостороннего в правосторонний и обратно. Нажатием одной кнопки. Данная способность быстрой трансформации вызовет болезненное понимание на Дальнем Востоке, где переучиваться с японского правого руля на всероссийский левый не менее сложно, чем автогеном переваривать праворукого «японца» в леворукого «европейца».
Учитывая, что на автомобилистов наваливаются все неприятности разом, совсем скоро машина станет в обязательном порядке электрической, с принудительно ограниченным сроком эксплуатации в десять лет (и непременно с последующей утилизацией). У тех, кто купит машину без руля, на память останутся лишь фотографии. А у владельцев Volvo на стенке будет висеть руль, и за вечерним пивом неизбежно возникнет разговор о великом качестве шведского автомобиля, от которого даже после его смерти остается прочная память.