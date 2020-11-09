Двигатель Geely Coolray получил награду в номинации «революционная инновация»

В список 170 революционных инноваций китайского автопрома вошла связка полуторалитрового бензинового двигателя и семиступенчатой преселективной трансмиссии.

Эксперты похвалили инженеров Geely за универсальность и компактность созданного двигателя, за баланс между мощностью и экономичностью, а также за повышение отдачи силовой установки, ее высокие надежность и ресурс.

И тут стоит отметить, что пара «мотор 1.5TD плюс коробка 7DCT» была создана при непосредственном участии Volvo. Поэтому ее можно встретить не только под капотом кроссовера Geely Coolray, но и на автомобилях других марок, включая Volvo, Proton и Lynk & Co.