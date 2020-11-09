Двигатель Geely Coolray получил награду в номинации «революционная инновация»

В список 170 революционных инноваций китайского автопрома вошла связка полуторалитрового бензинового двигателя и семиступенчатой преселективной трансмиссии.
Эксперты похвалили инженеров Geely за универсальность и компактность созданного двигателя, за баланс между мощностью и экономичностью, а также за повышение отдачи силовой установки, ее высокие надежность и ресурс.
И тут стоит отметить, что пара «мотор 1.5TD плюс коробка 7DCT» была создана при непосредственном участии Volvo. Поэтому ее можно встретить не только под капотом кроссовера Geely Coolray, но и на автомобилях других марок, включая Volvo, Proton и Lynk & Co.
Интересно, что трехцилиндровый двигатель по уровню шумов и вибраций соответствует стандартам, которые предъявляются к рядным «четверкам». Так, при работе «турботройки» на холостом ходу уровень шума в салоне автомобиля не превышает 38 дБ.
Роботизированная преселективная трансмиссия 7DCT готова похвастаться рекордным коэффициентом полезного действия — 97,2%. При этом коробка передач способна передавать до 450 Нм крутящего момента, обеспечивая переключения за 0,2 секунды.
В России оценить достоинства титулованных агрегатов могут покупатели городского кроссвоера Geely Coolray. Недавно портал «АвтоВзгляд» опубликовал «спортивный» видео тест-драйв этой модели, а заодно выяснил, что вскоре ее локализуют «по полной программе».