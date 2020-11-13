Для чего Volvo сбрасывает машины с 30-метровой высоты

Обычно ударные испытания проводятся строго в лаборатории, и это был первый раз, когда машины отправлялись в свободное падение с высоты подъемного крана. В общей сложности тесты прошли десять Volvo разных моделей.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе шведской марки, столь необычные эксперименты понадобились, чтобы службы спасения могли подготовиться к любому возможному сценарию ДТП.
Обычно спасатели получают учебные машины со свалок. Хотя методики спасения людей из сильно покореженных современных автомобилей будут другими: не секрет, что за последние годы кузова стали намного прочнее, поэтому работа с гидравлическими спасательными инструментами должна строиться несколько иначе, чем раньше.
Именно по просьбе служб спасения компания Volvo Cars организовала необычный краш-тест. Результаты учебной эвакуации будут собраны в огромном исследовательском отчете, который выгрузят на специальном сайте — им смогут воспользоваться спасатели из любой точки мира. Интересно, захотят ли сотрудники российского МЧС повысить свой уровень знаний, изучив этот документ?
Вообще, в последнее время шведы удивляют неожиданными новостями. Например, выяснилось, что компания открыла в Шанхае новую лабораторию, где будут разрабатывать и тестировать компоненты электромобилей. А еще Volvo оформила патент на «гуляющую» по салону «баранку».