Для чего Volvo сбрасывает машины с 30-метровой высоты

Обычно спасатели получают учебные машины со свалок. Хотя методики спасения людей из сильно покореженных современных автомобилей будут другими: не секрет, что за последние годы кузова стали намного прочнее, поэтому работа с гидравлическими спасательными инструментами должна строиться несколько иначе, чем раньше.

Именно по просьбе служб спасения компания Volvo Cars организовала необычный краш-тест. Результаты учебной эвакуации будут собраны в огромном исследовательском отчете, который выгрузят на специальном сайте — им смогут воспользоваться спасатели из любой точки мира. Интересно, захотят ли сотрудники российского МЧС повысить свой уровень знаний, изучив этот документ?

Вообще, в последнее время шведы удивляют неожиданными новостями. Например, выяснилось, что компания открыла в Шанхае новую лабораторию, где будут разрабатывать и тестировать компоненты электромобилей. А еще Volvo оформила патент на «гуляющую» по салону «баранку».