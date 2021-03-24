Как Porsche выбирает поставщиков в сегменте высоких технологий

Первый раз Porsche инвестировала в хорватскую компанию в 2018 году, получив долю в 10% и спешно увеличив ее в сентябре 2019-го до 15%. Финансовый директор Porsche Луц Мешке радовался публично:
– Мы быстро поняли, что Porsche и Rimac могут многому научиться друг у друга. Мы верим в потенциал Мате Римака и его команды, поэтому увеличили долю и намерены активизировать наше сотрудничество в области батарейных технологий…
Теперь Porsche делает третий заход и инвестирует еще 70 млн. евро, доведя долю до 24% акций, без определяющего влияния на деятельность Rimac. Мате Римак успокоил скептиков:
– Расширение сотрудничества с Porsche, безусловно, увеличит долю их участия, однако Rimac была и останется независимой компанией.
В ответном поклоне вежливый Луц Мешке поясняет:
Rimac Automobili уверенно идет к тому, чтобы стать поставщиком номер один для Porsche и других производителей в сегменте высоких технологий…
Как только Porsche пришла за первым пакетом в 10%, тут же среагировали корейцы и весной 2018 года Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation за 80 миллионов евро купили 14% акций, получив взамен поддержку в разработке двух собственных электромобилей. Не остались в стороне Aston Martin, Koenigsegg, Jaguar, SEAT и Renault, но они купили не акции, а готовый продукт, получив гибридные аккумуляторы, электротехнику и правильные подсказки.
Поскольку у нас успех ведет человека в основном не на наверх, а в тюрьму, на виду нет людей, подходящих для сравнения. Сравнения свободы, роста и достижений. Поэтому в пару Мате Римаку, которому сейчас 33 года, можно с трудом поставить Павла Дурова, которому сейчас 36 лет. Оба блеснули на весь мир успехом, оба молодцы, но один остался дома, отмыл имидж Хорватии и в одиночку поднял ее престиж. Другого из дома выгнали, испачкавшись в процессе изгнания, уронив престиж страны.
Мате Римаком гордится Хорватия, с Павлом Дуровым сражается российское государство.