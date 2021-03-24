Как Porsche выбирает поставщиков в сегменте высоких технологий

Фото formacar.com
Хорват Мате Римак начинал в Формуле «Студент». И попутно мастерил в гараже BMW для дрифта, переведя машину на электромотор. У нас тоже есть Формула «Студент», но выходцев из нее на легальном положении не видно. А переделка автомобилей запрещена волею Б. В. Кисуленко, НАМИ и Таможенного союза. Там где некому запретить — там студент создает в сарае ателье по индпошиву уникальных суперкаров Rimac Automobili, покупает всю фирму Bugatti целиком, после чего Porsche умоляет студента разрешить им увеличить свою долю в его предприятии до 24%.

Первый раз Porsche инвестировала в хорватскую компанию в 2018 году, получив долю в 10% и спешно увеличив ее в сентябре 2019-го до 15%. Финансовый директор Porsche Луц Мешке радовался публично:

– Мы быстро поняли, что Porsche и Rimac могут многому научиться друг у друга. Мы верим в потенциал Мате Римака и его команды, поэтому увеличили долю и намерены активизировать наше сотрудничество в области батарейных технологий…

Теперь Porsche делает третий заход и инвестирует еще 70 млн. евро, доведя долю до 24% акций, без определяющего влияния на деятельность Rimac. Мате Римак успокоил скептиков:

– Расширение сотрудничества с Porsche, безусловно, увеличит долю их участия, однако Rimac была и останется независимой компанией.

В ответном поклоне вежливый Луц Мешке поясняет:

Rimac Automobili уверенно идет к тому, чтобы стать поставщиком номер один для Porsche и других производителей в сегменте высоких технологий…

Фото carpixel.net

Как только Porsche пришла за первым пакетом в 10%, тут же среагировали корейцы и весной 2018 года Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation за 80 миллионов евро купили 14% акций, получив взамен поддержку в разработке двух собственных электромобилей. Не остались в стороне Aston Martin, Koenigsegg, Jaguar, SEAT и Renault, но они купили не акции, а готовый продукт, получив гибридные аккумуляторы, электротехнику и правильные подсказки.

Поскольку у нас успех ведет человека в основном не на наверх, а в тюрьму, на виду нет людей, подходящих для сравнения. Сравнения свободы, роста и достижений. Поэтому в пару Мате Римаку, которому сейчас 33 года, можно с трудом поставить Павла Дурова, которому сейчас 36 лет. Оба блеснули на весь мир успехом, оба молодцы, но один остался дома, отмыл имидж Хорватии и в одиночку поднял ее престиж. Другого из дома выгнали, испачкавшись в процессе изгнания, уронив престиж страны.

Мате Римаком гордится Хорватия, с Павлом Дуровым сражается российское государство.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология, электромобили
24 марта 2021
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