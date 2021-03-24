Как Porsche выбирает поставщиков в сегменте высоких технологий

Первый раз Porsche инвестировала в хорватскую компанию в 2018 году, получив долю в 10% и спешно увеличив ее в сентябре 2019-го до 15%. Финансовый директор Porsche Луц Мешке радовался публично:

– Мы быстро поняли, что Porsche и Rimac могут многому научиться друг у друга. Мы верим в потенциал Мате Римака и его команды, поэтому увеличили долю и намерены активизировать наше сотрудничество в области батарейных технологий…

Теперь Porsche делает третий заход и инвестирует еще 70 млн. евро, доведя долю до 24% акций, без определяющего влияния на деятельность Rimac. Мате Римак успокоил скептиков:

– Расширение сотрудничества с Porsche, безусловно, увеличит долю их участия, однако Rimac была и останется независимой компанией.

В ответном поклоне вежливый Луц Мешке поясняет:

Rimac Automobili уверенно идет к тому, чтобы стать поставщиком номер один для Porsche и других производителей в сегменте высоких технологий…