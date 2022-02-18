Автомобили Jaguar Land Rover получат продвинутый автопилот

Если все пойдет по плану, то уже с 2025 года все модели Jaguar Land Rover будут строиться на программной платформе NVIDIA Drive. А она, в свою очередь, подразумевает расширенный комплекс систем безопасности, электронных ассистентов водителя и «визуализацию окружающего пространства». Правда, какими конкретно опциями обзаведутся «британцы», пока непонятно.

— Сотрудничество и обмен знаниями с лидером отрасли NVIDIA необходимы для реализации нашей стратегии Reimagine, установления новых стандартов качества, технологий и устойчивого развития. Бизнес продолжает трансформироваться в глобальную цифровую движущую силу, и долгосрочное партнерство с NVIDIA еще больше поможет раскрыть потенциал наших автомобилей, — заявил Тьерри Боллоре, генеральный директор Jaguar Land Rover.

В NVIDIA же отмечают, что автомобили следующего поколения — в частности, машины Jaguar Land Rover с продвинутым автопилотом — превратят автомобилестроение в одну из «крупнейших и наиболее передовых технологических отраслей». Как минимум потому, что вместе с ними появятся и совершенно новые опции, которые изменят отношение к транспорту в принципе. Но какие конкретно, повторимся, пока совсем неясно.