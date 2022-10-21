Автомобили BMW будут сообщать водителям о новых царапинах на кузове

Новая уникальная технология, по сути, представляет собой тончайшую пленку, которая проводит ток — ей покрывается кузов автомобиля. Если в каком-то месте появляется царапина, скол или какое-либо другое повреждение, то система сразу же его опознает. А дальше события могут развиваться по одному из нескольких сценариев — в зависимости от того, какие параметры задаст владелец.

Так, если кузов «пострадает» во время движения, то автомобиль может сообщить об этом водителю посредством световых или звуковых сигналов. А если машину повредят на парковке, то оповещение «прилетит» на смартфон. В последнем случае предусмотрена команда удаленного запуска видеорегистратора, который зафиксирует происходящее вокруг авто.

Когда новую технологию начнут применять на серийных машинах, сказать пока сложно, ведь заявку на патент еще рассматривают. Как ее будут предлагать пользователям — в пакете базовых опций на дорогих моделях или в качестве дополнительного оборудования — тоже неясно. Не исключено, что ее и вовсе «упакуют» в подписку — как это произошло с обогревом кресел, распознаванием дорожных знаков, адаптивным «круизом» и некоторыми прочими системами.